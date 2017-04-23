Çocuklardan "Dünya Barışı" İçin Bildiri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, aralarında farklı ülkelerden İstanbul'a gelen "barış elçileri"nin de bulunduğu 100 çocuk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde beraber hazırladıkları "barış bildirisi"ni okudu.



Bu yıl 8'incisi düzenlenen Esenler Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Kolombiya, Kosova, Sudan, Şili ve Tunus'tan çocuklar, 23 Nisan'ı kutlamak için İstanbul'a geldi.



Aralarında Türk ve Suriyeli çocukların da yer aldığı 100 çocuk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı.



Esenler Belediyesi Sanat Evi öğrencisi Şevval Seferoğlu, burada çocukların birlikte kaleme aldığı bildiriyi okudu.



Seferoğlu, "barış için direnen" ülkelerin çocukları olarak Avrupa ve ABD'de yaşayan çocuklardan farklı bir dünyada yaşadıklarını söyledi.



Savaşların yaşandığı ülkelerde hiç kimsenin bir sonraki saniyede ne olacağını kestiremeyeceğini vurgulayan Seferoğlu, şöyle konuştu:



"Çünkü her an bir bombayla veya bir terörist saldırıyla hayatınız bitebilir. Özellikle Irak ve Suriye'de çocuklar okula gitme ve geleceğe hazırlanma gibi hiçbir şansa sahip değildir. Yine barış için direnen ülkelerin çocukları olarak biz hep barış için çalışacağız. Haksızlığa ve adaletsizliğe direneceğiz. Barış bizim yolumuz olacak. Tıpkı 15 Temmuz'da bu köprüde darbeye direnip şehit düşen kardeşlerimiz gibi. Şehitler Köprüsü diğer ülkelerden gelen kardeşlerimizle birlikte dostluk köprümüz olsun. Kardeşliğimiz sonsuza kadar sürsün."



Öğrenciler, bildirinin okunmasının ardından ellerindeki gülleri 15 Temmuz'da şehit olanlar için kurulan platforma bıraktı.