Çocuklarda Yeni Trend; 'Stres Çarkı'

MİRAÇ KAYA - Dünyada ve Türkiye'de adeta yeni trend olan "stres çarkı", son dönemlerde çocuklar ve gençlerin elinden düşmüyor.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, giderek popüler olan "stres çarkı", içinde küçük çelik bilyelerin yardımıyla dönen bir çeşit oyuncak olarak ilgi görüyor.



Önce çocuklar ardından gençlerin giderek de yaşlıların merak sardığı bu stres çarkının, onlarca farkla modeli bulunuyor. Basit düzeneğinden ışıklısına göre değişen bu oyuncak, 10 ile 50 lira arasında fiyatlardan satılıyor.



Hemen hemen bütün oyuncakçılarda ve birçok kırtasiyede, internetteki alışveriş sitelerinde bu oyuncaya ulaşılabiliyor. Çocukların ellerindeki tabletleri bile bıraktıran stres çarkından çocuklar ve gençler de satıcılar da memnun.



Bursa'da stres çarkı satan kırtasiye ve oyuncak mağazası sahibi Halit Özyıldırım, çocuklarda ve gençlerde yeni trendin stres çarkı olduğunu söyledi.



Tabletlerin ve akıllı telefonların oyun amaçlı yoğun kullanıldığı bir dönemde stres çarkının ellerden düşmediğini vurgulayan Özyıldırım, şunları kaydetti:



"Gün geçtikçe de yaygınlaşıyor. Okullarda, ulaşım araçlarında, sokaklarda çocuklar ve gençlerin elinde stres çarkı görüyoruz. Gençler birbirinden göre göre hızlı bir şekilde bu oyuncaktan ediniyor. Aslında çok basit, bir şekilde çevirerek kullanılan bir ürün. Gençler arasında bir akım başladı. Ne kadar sürer bilmiyorum ama yazın ortalarına kadar devam edecek gibi gözüküyor."



Özyıldırım, çarkın değişik şekil ve renklerde yeni modellerinin çıktığını dile getirerek, 10 ila 50 liralık fiyatıyla ilgi gördüğünü söyledi.



Yetişkinlerin de merak sardığı bu oyuncağın satışından memnun olduklarını dile getiren Özyıldırım, "Fiyat çok yüksek olmadığı için ilgi görüyor. Plastik ve renkli fosforlu ürünler var ama yakında metalleri, ahşapları ve farklı ışıklıları gelecek. Bu yazın trendi muhtemelen stres çarkı diyebiliriz." dedi.



Geç duran kazandırıyor



14 yaşındaki Hazar Turan, stres çarkını arkadaşlarında gördüğünü söyledi.



Stres çarkının her kırtasiyede bulunduğunu aktaran Turan, "Bunların ikili olanları da var. Arkadaşlarımızla yarıştırıyoruz, stres atıyoruz. Arkadaşlarla oynadığımızda çevirdiğimizde en son kimin çarkı durursa o kazanıyor. Çok keyifli bir şey." ifadelerini kullandı.



11 yaşındaki Duygu Berra Olgun da stres çarkının hem elde hem de ayakta çevrilebildiğini belirterek, "Bizi rahatlatıyor. Şu anda çok popüler. Ben 2 hafta önce aldım çok sevdim yanımda taşıyorum. Bazen arkadaşlarımızla değiştirerek oynuyoruz." dedi.