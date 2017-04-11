Çocuklarda Mevsim Alerjisine Dikkat

Küçükçekmece'de düzenlenen söyleşide ebeveynlere mevsim alerjisi ile ilgili bilgi veren Uzm. Dr. İmran Özdemir, "Alerji, kardeş sayısı çok olan veya kalabalık aile çocuklarında daha az görülür. Erken çocukluk döneminde mikroplarla temas, özellikle kişinin bağırsak florasının zenginliği, alerji gelişimini azaltır" dedi.



Küçükçekmece Belediyesi'nin okul söyleşileri kapsamında düzenlediği "Çocuklarda Mevsim Alerjisi" konulu söyleşide Uzm. Dr. İmran Özdemir ebeveynlerle bir araya geldi.



Yeni Mahalle İlkokulu'nda bir özel hastane işbirliği ile düzenlenen söyleşide Özdemir,ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulundu.



"Sabah saatlerinde polen miktarı daha fazladır"



Alerjide polenlerin etkisini anlatan Özdemir, "Genellikle renkli ve kokulu çiçeklerin polenleri büyüktür ve bitkilerin bu cezbedici özellikleri nedeniyle böceklere taşınırlar. Havaya yayılmadıklarından alerjiye neden olmaları çok olası değildir. Küçük polenler, rüzgarla taşındıklarından bitkiden kilometrelerce uzaktaki kişide bile alerjiye neden olabilir. En çok alerjiye neden olan polenler arasında, kızılağaç, fındık, zeytin, kavak, çayır otu, pelin, arpa, buğday, yulaf ve çavdar polenleri sayılabilir. Sabah saatlerinde havadaki polen miktarı genellikle daha fazladır" dedi.



Alerjik hastalıklar



Özdemir; alerjik ve alerjen hastalıkları şöyle sıraladı: "Alerjik burun ve göz nezlesi (saman nezlesi, bahar nezlesi ), besin alerjisi, ilaç alerjisi, deri alerjisi, böcek alerjisi, mesleki alerjiler ve anafilaktik şok alerjik hastalıklardır. Alerjenler ise, Hava alerjenleri (ev tozu akarları, polenler, küf mantarları), hayvan alerjenleri, böcek alerjenleri, besin alerjenleri, besin alerjenleri, ilaç alerjenleri ve mesleki alerjenlerdir."



Çevresel faktörlere dikkat



Alerjiye çevresel faktörlerin etkilerinden söz eden Özdemir, "Alerji, kardeş sayısı çok olan veya kalabalık aile çocuklarında daha az görülür. Erken çocukluk döneminde mikroplarla temas, özellikle kişinin bağırsak florasının zenginliği, alerji gelişimini azaltır. Özellikle paraziter enfeksiyonlar ile sindirim yoluyla bulaşan enfeksiyonların yoğun olduğu bölgelerde alerji sıklığı düşüktür" diye konuştu.



"Koruyucu tedavi uygulanabilir"



Koruyucu tedaviye dikkat çeken Uzm. Dr. Özdemir; "Eğer semptom patemi astımı düşündürüyorsa ve kontrol yetersizse veya sık hırıltı epizodları varsa düzenli koruyucu tedavi önerilmeli ve bir süre sonra tedavi yanıtı değerlendirilmelidir. Daha az hırıltı epizodu yaşamasına rağmen ağır epizod öyküsü olanlarda da koruyucu tedavi verilme endikasyonu vardır. Amaç çocuğun normal, fiziksel ve sosyal gelişimini sağlayacak fiziksel aktivite göstermesinin sağlanmasıdır" dedi.



Söyleşinin ardından ise Özdemir, ebeveynlerin sorularını yanıtladı. Yeni Mahalle Okul Müdürü Hasan Sarı teşekkür ederek Özdemir'e çiçek takdim etti. Program sonunda ise katılımcılara ücretsiz check-up hediye edildi. - İSTANBUL