Çocuklarda Matematik Becerisine Hikayeli Ölçüm

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serap Erdoğan, 2 yıllık çalışma sonucu 10 kişilik akademisyen ekiple okul öncesi matematik beceri ölçeği geliştirdi.



AÜ Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Erdoğan, AA muhabirine, Anadolu Okul Öncesi Matematik Beceri Ölçeği'ni (ANOMAT) doktora öğrenimi sırasında yazdığı tezden yola çıkarak geliştirdiğini söyledi.



Erdoğan, tezinde, ABD ve Avrupa'da yaygın olarak kullanılan Test of Early Mathematics Ability (TEMA-3) adlı ölçme aracını, Türkiye standartlarına uyguladığını kaydetti.



Türkiye'de böyle testlere ihtiyaç olduğundan söz konusu ölçeği geliştirdiklerini ifade eden Erdoğan, ölçeğin başındaki Anadolu kelimesinin Anadolu Üniversitesini temsil ettiğini dile getirdi. Erdoğan, matematik becerilerini ölçmeye yarayan ölçeğin kısa hikayeler aracılığıyla okul öncesi dönemdeki çocuklara uygulandığını bildirdi.



Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ölçeğin uygulandığı çocuklar, hikayeler içinde verilen matematik problemleriyle ölçeğe katılmış oluyor. Bu yöntemin kullanılması, ölçeğin uygulanması sırasında çocukların keyifli bir şekilde soruları yanıtlamasını ve eğlenerek soruları cevaplamalarını sağlıyor. Ölçek, çocuklarla iletişim halinde olan, çocukların dilinden anlayan, çocuk bakış açısıyla hikayeleri anlatan bir üsluba sahip olduğu için çocukların matematik becerilerine daha güvenilir bir şekilde ulaşıyorsunuz.



Yurt dışında birçok matematik ölçeğinde sadece soru-cevap yöntemi kullanılıyor. Bu yüzden ölçeğe katılan çocuklar sıkıldıkları için cevaplar vermeden testi sonlandırıyorlar. ANOMAT'ta ise Ali ile Ayşe adındaki iki kahramanın içinde olduğu hikaye aracılığıyla çocukların matematik becerileri ölçülüyor. Kahramanların adının Ali ve Ayşe olmasının sebebi ise çocukluk yıllarımızda bu kahramanlarla büyümüş olmamızdır."



Hikayeleştirme yöntemi kullanılarak uygulanan ölçeğin çocuklar tarafından sevilmesinin güvenilirliği de artırdığını anlatan Erdoğan, uygulamanın oyun gibi gerçekleştirildiğini kaydetti.



Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenen ölçeğin daha fazla çocuğa uygulanmaya ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Gelişmeye devam eden ölçeğin hazırlanmasında görev alan ekip, şu günlerde ölçeğin nasıl daha iyi bir hale getirileceği konusunda araştırmalar yapıyor. Ayrıca, ekip norm çalışmasını tamamlamadan ölçeği paylaşmamaya özen gösteriyor. Çünkü ölçeğin sadece bazı araştırmalarda kullanılmasına izin verildi." değerlendirmesinde bulundu.