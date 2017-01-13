Çocuklarda Cinsel İstismarı' Konuştular

AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları tarafından organize edilen 'Çocuklarda cinsel istismar ve farkındalık oluşturulması' adlı panelin ikincisi Araklı ilçesinde gerçekleştirildi.



AK Parti Araklı İlçe Kadın Kollarınca Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen panele AK Parti Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Araklı İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tanrıkulu, İl ve İlçe Kadın Kolları yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Avukat Selmin Köroğlu Yaylacı ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü görevlisi Uzman Elif Nur Yetimoğlu panelde konuşmacı olarak katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu.



Önemli bir konuda farkındalık oluşturmak için uğraştıklarını belirten İl Kadın Kolları Başkanı Ayvazoğlu, "Çocuklarda cinsel istismarı bazı zamanlar fark edemiyoruz, enine boyuna bu konuda uzman arkadaşımız bilgilendirdi ve hukuksal anlamda da avukatımız çok güzel açıklamalarda bulundu. Soru cevap kısmında katılımcıların bu konuda dikkati ise önemliydi. İkincisini Araklı'da düzenledik ve 3 ilçemizde de bunu gerçekleştireceğiz. Eğer talep olursa ve şartlar uygun olursa daha fazla olabilir. Konuşmacılarımız başta olmak üzere teşkilat mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON