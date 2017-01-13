Çocuklara Yaratıcı Sanat Resim Workshopu

6 - 11 yaş arası çocukların yaratıcı düşünme yetilerini güçlendirip resim sanatı ile kaynaşmalarına yönelik etkinlik İlhamevi Sanat Merkezi–Mecidiyeköy'de!
Hedefimiz;
Çocukların kendilerini keşfetmelerini sağlamak,
Eğlenceli atölye çalışmalarıyla öğrenme becerisini arttırmak,
Sanat yoluyla duygusal zekayı arttırmak,
Grup içinde görev paylaşımı yaparak sorumluluk bilincini geliştirmek,
Sosyal iletişimi güçlendirmek,
Yaratıcı özelliklerini ortaya çıkarmak,
Gözlem, farklı bakış açısı, problem çözme yeteneğini geliştirmek,
Unutmayın; "İçine kapanık çocuk yoktur, keşfedilmemiş yetenek vardır."
Workshop süresince kullanılacak tüm malzemeler(fırca, boya, çay, kafe...) atölye ücretine dahildir.
Her ders 1 - 1.5 saat sürmekdedir.
Kaynak: Etkinlik.io