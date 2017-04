Çocuklara Seslenen Erdoğan: Heyecanlıyım, Coşkuluyum Kendimi Genç Hissediyorum Adeta Gençlik İksiri...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocukları kabulünde, "Heyecanlıyım, coşkuluyum bugün kendimi daha da genç hissediyorum. Sizler bana adeta gençlik iksiri aşılıyorsunuz. Yüzlerce, binlerce çocuk Suriye'de kimyasal silahlarla, konvansiyonel silahlar ile öldürülmüştü. Artık bu tür ölümler olmasın diyoruz. Her ölüm erkendir ama çocuk ölümü gerçekten çok erkendir. Biz çocuklar yaşasın istiyoruz. Çocuklar yaşasın ki büyüdüklerinde daha güzel bir dünyanın inşasına katkı sağlasın istiyoruz" dedi. Kabule katılan çocuklara uyarıda bulunan Erdoğan, "Sorumluluk sahibi olduğunuzda bugün sizin yaşınızda olan çocukların hangi şartlarda yaşadığını unutmayın" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar kabul etti.



"HEYECANLIYIM, COŞKULUYUM BUGÜN KENDİMİ DAHA DA GENÇ HİSSEDİYORUM" Erdoğan, "Heyecanlıyım, coşkuluyum bugün kendimi daha da genç hissediyorum. Sizler bana adeta gençlik iksiri aşılıyorsunuz. Bu yıl da dünyanın çeşitli yerlerinde ne yazık ki 10 binlerce çocuk, 23 Nisan'ı görme imkanı bulmadı.23 Nisan'a 3 gün kala dahi acıya, felakete maruz kalan çocuklar olabilir. Suriye ve Irak'ta savaşın Somali, başta olmak üzere Afrika'nın çeşitli yerlerinde açlığın pençesine düşen, kıvranan tüm çocuklara buradan şahsım sizler ülkemin çocukları adına selamlarımı gönderiyorum. Kalplerimiz, dualarımız onlarladır" ifadelerini kullandı.



"ÖZELLİKLE KORKUYORUM; ŞİİRLERİN TERCÜMESİNDE SIKINTI OLABİLİYOR" Nazım Hikmet'in 'Kızçocuğu' isimli şiirinin bir kısmını da okuyan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: "Bir şairimiz ne diyor? Bir şeyden özellikle korkuyorum; şiirlerin tercümesinde sıkıntı olabiliyor. İnşallah bu tercümeyi doğru yaparlar: 'Benim sizden kendim için istediğim hiçbir şey yoktur. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı teyze, amca bir imza verin. Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler ...' Evet çocuklar öldürülmesin. Büyüklerin yol açtığı savaşların faturası çocuklara kesilmesin. Büyüklerin vurdumduymazlığının bedelini minik bedenler ödemesin" diye konuştu.



"YÜZLERCE, BİNLERCE ÇOCUK SURİYE'DE KİMYASAL SİLAHLARLA, KONVANSİYONEL SİLAHLAR İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ" Erdoğan, "Kısa bir süre önce Suriye'de kimyasal silahlarla öldürülen ikiz çocuğun babasını ülkem davet ettim. Çocuklarını gömdükten bir gün sonra kendisini Hatay'da ağırladım. O fotoğrafa karelerine düşen ikiz yavrusunu kucağında görüntüleyen dünya basını bu olay karşısında ne dedi? Nasıl baktı? Yüzlerce, binlerce çocuk Suriye'de kimyasal silahlarla, konvansiyonel silahlar ile öldürülmüştü. Artık bu tür ölümler olmasın diyoruz. Türkiye olarak bu haksızlığa isyan ederek, içeride, dışarıda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Suriye ve Irak'tan ülkemize gelen büyük bir çoğunluğu çocuk olan 3 milyon sığınmacıya sınırlarımızı, kucaklarımız açtık. Dünyada başka bir örneği yok. 6 yıl içinde 25 milyar dolar bunun için yatırım yaptık. AB'den gelen 725 milyon dolar. BM Mülteciler Konseyi'nden gelen ne yazık ki o da belki garipseyeceksiniz 550 milyon dolar. 25 milyar dolar gelen nerede? Gelse de gelmese de bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, AMERİKA'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA" Erdoğan, "Çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla pek çok ülkede, çocuklara yönelik yardım, eğitim, sağlık faaliyetleri yürütüyoruz. İnsanın, hele çocuğun olduğu yerde biz başka bir ölçü aramayız. Dünyadaki tüm donörler arasında bu konuda Türkiye, Amerika'dan sonra



ikinci sırada. Ayrıca, gayrisafi milli hasılaya oranla değerlendirdiğimiz zaman, Türkiye birinci sırada. Çünkü biz dertliyiz. Biz mazlum ve mağdurların yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.



"SORUMLULUK SAHİBİ OLDUĞUNUZDA BUGÜN SİZİN YAŞINIZDA OLAN ÇOCUKLARIN HANGİ ŞARTLARDA YAŞADIĞINI UNUTMAYIN" Erdoğan, "Ülkenizde geleceğin yönetici olan çocuklar sizden bir ricam var; Lütfen sorumluluk sahibi olduğunuzda bugün sizin yaşınızda olan çocukların dünyanın diğer bölgelerinde hangi şartlarda yaşadığını unutmayın. Savaşlardan açlık ve kuraklık tehlikelerine kötü muameleden küçük yaşata çalıştırılmaya kadar diğer çocukların hangi sıkıntılara maruz kaldığını unutmayın" dedi.



"HER ÖLÜM ERKENDİR AMA ÇOCUK ÖLÜMÜ GERÇEKTEN ÇOK ERKENDİR" Erdoğan, "Her ölüm erkendir ama çocuk ölümü gerçekten çok erkendir. Biz çocuklar yaşasın istiyoruz. Çocuklar yaşasın ki büyüdüklerinde daha



güzel bir dünyanın inşasına katkı sağlasın istiyoruz. Daha da önemlisi çocuklar sadece yaşamakla kalmasın, kendilerini güvende hissetsinler, gıdadan giyime, eğitimden sağlığa, her türlü hizmeti alsınlar istiyoruz. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Anne babalarınızdan, öğretmenlerinizden başlayarak ülkenizdeki tüm büyüklerden, dünyadaki çocukların yaşadıkları sıkıntılar konusunda daha hassas olmalarını talep etmelisiniz. Emin olun siz isterseniz olur. Kendimden biliyorum. Çocuk masumiyeti karşında yumuşamayan hiçbir kalp yoktur. Ele ele verdiğimizde dünyayı değiştirebiliriz" diye konuştu.