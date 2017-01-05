Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) yürütülen projeler kapsamında, Hakkari ile Van'da çocuklara orman sevgisi aşılandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Okullar Hayat Olsun" ve "Sosyal Ormancılık" projeleri çerçevesinde, iki şehirde çocuklara ormanın önemi anlatıldı.



Hakkari'de ormanların öneminin kavratılması için düzenlenen seminer, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Seminer sonunda da bütün öğrencilere "Sincap Orman Çocuk Ajandası" hatıra olarak dağıtıldı.



Van'daki çalışmalarda ise kamu binaları ve ibadethaneler ağaçlandırıldı. OGM tarafından yürütülen projeler kapsamında, 32 okul, 6 cami, 6 mezarlık, 1 cezaevi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 3 bin sedir ile sarıçam fidanı toprakla buluşturuldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çocukların kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Orman sevgisini en iyi şekilde anlatmak bizim asli görevlerimizden. Bu sebeple öğrencilere yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitici ve öğretici programlarımız aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.