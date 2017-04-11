Çocuklara Marker ve Kodlama Kiti Dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile bir GSM şirketi iş birliğinde yürütülen "Zeka Küpü" projesi kapsamında marker ve kodlama kitlerinin dağıtım töreni gerçekleştirildi.



Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgül, veliler ve öğrenciler katıldı. Programın açış konuşmasını yapan Bilecik Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Turgay Birgül, "Zeka Küpü" projesi kapsamında kuruma 48 adet standart maker ve kodlama kiti, 14 adet de geliştirilmiş maker ve kodlama kiti kazandırıldığını anlattı. Bu kitler sayesinde öğrencilerin hayal güçlerini de kullanarak istedikleri gibi tasarımlar yapabileceklerini anlattı.



Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Basri Şen, kurumda kullanmaya başladıkları üç boyutlu yazıcı hakkında bilgiler verdi. Yazıcıda malzeme olarak sağlığa zararlı bir madde bulunmadığını, öğrencilerin rahatlıkla bu yazıcıyı kullanabildiklerini söyledi.



Vezirhan Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Elif Taştekin ise; öğrencilere dağıtılacak olan maker ve kodlama kitinin kullanımı hakkında bilgiler verdi ve sahnede uygulamalı olarak kitin kullanımı hakkında bir sunum yaptı. Kodlama kitinin android cihazlarla nasıl kontrol edildiğini uygulamalı olarak gösterdi.



Son olarak konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, dağıtılan maker ve kodlama kiti sayesinde öğrencilerin proje üretmede artık daha yeterli duruma geleceklerini, potansiyellerini en üst düzeyde kullanabileceklerini anlattı. İl Müdürü Durmuş, dağıtılan maker ve kodlama kitilerini bazı icatların oluşumuna katkı sağlayacaklarını dile getirdi.



Program, Bilim ve Sanat Merkezi Müzik Öğretmeni Erol Işık'ın sevilen türküleri seslendirmesinin ardından, öğrencilere maker ve kodlama kiti dağıtımıyla son buldu. - BİLECİK