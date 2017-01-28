Çocuklara Karne Hediyesi "3 Haylaz" Oyunu

Tepebaşı Belediyesi'nin yarıyıl tatiline giren öğrenciler için sahnelediği "3 Haylaz" adlı oyun büyük ilgi görüyor.



Yarıyıl tatilindeki öğrencilere özel olarak ücretsiz ve davetiyesiz olarak düzenlenen tiyatro gösterimi çocukların büyük ilgisini çekti. Çeşitli masalların eğlenceli bir şekilde sahnelendiği oyunu 3 gösterimde yüzlerce çocuk izlerken, aileler de bu anlamlı hizmeti büyük bir memnuniyetle karşılıyorlar. Murat Arda Kacar'ın yazıp yönettiği 3 Haylaz oyunu 30-31 Ocak tarihlerinde Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yine saat 13.00'de ücretsiz olarak çocuklar ile buluşacak.



Sömestre tatiline giren çocukları kültür ve sanat aktiviteleri ile buluşturmanın önemli olduğunun altını çizen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç; "Yıl boyunca çeşitli atölye çalışmaları ile etkinlikler düzenliyoruz. Yarıyıl tatilinde de 3-12 yaş grubu çocuklarına yönelik bir tiyatro gösterimi sunuyoruz. Öğrencilerin tiyatro oyunu ile yarıyıl tatillerini daha dolu geçireceklerini düşünüyorum. Tüm çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar dilerim" dedi. - ESKİŞEHİR