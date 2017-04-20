Çocuklara Bayram Hediyesi: Evrensel Değerler Çocuk Müzesi

Yenimahalle Belediyesince yapımı tamamlanan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılacak.



Yenimahalle Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nin alt katında bin 600 metrekare alan üzerine kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, çocukların bayramına renk katacak.



Saygı, sevgi, hoşgörü ve yardımseverlik gibi değerlerin işleneceği, çocukların eğlenerek öğrenecekleri müzenin açılışında gün boyunca etkinlikler yapılacak.



Vosvos ile Yenimahalle turu



Açılış etkinlikleri 23 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Yenimahalle Belediyesi önünden çıkılacak Yenimahalle turu ile başlayacak.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çocuklar Vosvoslar ile Yenimahalle turu yapacak ve açılışın gerçekleştirileceği alana kortej eşliğinde gelecekler.



Müzenin açılışı saat 13.00'te gerçekleşecek. Sahne şovları, atölye çalışmaları, yarışmalar, hediye çekilişleri ile şölen havasında geçecek olan açılış etkinliğinde çocuklarla açılış pastası kesilecek.



Sokak oyunları oynanacak



Unutulmaya yüz tutmuş dalya, yakan top, çuval yarışı, halat çekme gibi sokak oyunlarının da oynanacağı günde kostümlü fotoğraf çekimi de yapılacak.



Belediye Başkanı Yaşar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi'nin Türkiye'de bir ilk olacağını vurguladı.



Müzede Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun eğitim verileceğini ifade eden Yaşar, "Çocuklarımızın hayata donanımlı bir şekilde hazırlanmaları bizim için çok önemli. Bu yüzden okul dışında çocuklarımızın interaktif eğitim alabilecekleri, deneyimleyip keşfedebilecekleri bir eğitim modelinin uygulanacağı bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımız ne kadar güzel eğitim alırlarsa geleceğimiz o kadar güzel inşa edilir." ifadelerini kullandı.



Müze içerisinde veteriner kliniği sergisi, ses ve ışık deney atölyesi, yenilenebilir enerji atölyesi, kuvvet mekanik deney atölyesi ve bilim sınıflarının bulunduğunu anlatan Yaşar, "Müzede eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından interaktif yöntemlerle verilirken, çocuklar müzede hem eğlenecek hem de öğrenecekler. Müze ayrıca engelli öğrencilerin kullanımına uygun halde dizayn edildi." bilgisini verdi.