Çocuklara 23 Nisan'da Helikopter Turu
Bağcılar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara helikopter turu düzenleyecek.
Bağcılar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara helikopter turu düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, helikopter gezisine katılacak öğrenciler Cumhuriyet İlkokulu'nda çekilen kura ile belirlendi.
İlçede eğitim gören 85 bin ilkokul öğrencisi arasında yapılan kura çekimi sonucunda, 23 çocuk geziye katılmaya hak kazandı.
Çocuklar, helikopterle İstanbul'da darbe girişiminin yaşandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Vatan Caddesi'ni gökyüzünden görme imkanı bulacak.