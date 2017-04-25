Çocuklar Unutulmaya Yüz Tutmuş Oyunları Oynadılar
Samsun Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlatmak için bir etkinlik düzenledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlatmak için bir etkinlik düzenledi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Kent Müzesinde "23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında unutulmaya yüz tutmuş eski oyunlar çocuklara oynatıldı. Programın açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, "Samsun karanlığın aydınlığa doğduğu, Türk milletinin esaret zincirlerini kırdığı, modern Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı kenttir. Bu kentin çocuklarına böyle coşkulu bir 23 Nisan yakışırdı. Aranızda benim yaşımda olanların özlemini duyduğu bayramlar var. Aramızda dedelerimizin, ninelerimizin, babalarımızın, ablalarımızın yaşadığı bayramların özlemini çekenler var. 'Hani nerede bizim çocukluğumuzun bayramları' diyenler için Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi olarak bu güzel etkinliğin 2'ncisini hep birlikte yapıyoruz. Umuyorum ve diliyorum ki, bu etkinlik sonsuza kadar devam edecektir. Her santimetre karesinde dedelerimizin kanının yoğrulduğu bu toprakların ve bayrağımızın kıymetini bilin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere, yeryüzündeki bütün dünya milletlerinin çocuklarına armağan ettiği tek çocuk bayramıdır" dedi.
Konuşmaların ardından çocuklara unutulmaya yüz tutmuş oyunlardan çuval yarışı, ip atlama, sek sek, uzun eşek, yakar top, topaç ve halat çekme gibi oyunlar oynadı. - SAMSUN