Çocuklar Ücretsiz Lunaparkta Doyasıya Eğlendi

Adana'da, bir lunapark işletmecisi, babasının vasiyeti dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz hizmet vererek, çocukların doyasıya eğlenmesini sağladı.



Merkez Çukurova ilçesindeki lunapark, çocukların bayramlarını en iyi şekilde kutlamaları için bugüne özel ücretsiz olarak kapılarını açtı. Oyun alanlarını dolduran çocuklar doyasıya eğlenip keyifli vakit geçirdi.



Oyun aletlerinde gönüllerince eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.



İşletmeci İsa Önük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aile olarak kentte uzun yıllardır lunapark işlettiklerini belirterek, babası Halil İbrahim Önük'ün çocukları çok sevdiğini ve 23 Nisan'larda ücretsiz hizmet verdiğini anlattı.



Yaklaşık 20 yıl önce yaşamını yitiren babasının kendilerine de bu geleneği sürdürmelerini vasiyet ettiğini aktaran Önük, şunları söyledi:



"Biz de her yıl bu geleneği sürdürüyoruz. Vasiyeti yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan'ı bayram havasında geçiriyoruz. Çocukları eğlendirmek bizi mutlu ediyor. Bugün vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bizlere teşekkür ediyorlar. Biz de bu işleri severek yapıyoruz. Onlar da biz de memnun kalıyoruz. Bugün de büyük bir katılım vardı. Akşama kadar böyle devam edeceğiz inşallah."