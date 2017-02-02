Çocuklar Tiyatro Oyunu ve Sinema Filmleri ile Tatili Dolu Dolu Geçiriyor

Çocuklar, Bilecik Belediyesi tarafından 15 günlük tatil hediyesi olarak hazırlanan ücretsiz sinema filmleri ve tiyatro oyunları ile tatillerini dolu dolu geçiriyor.



Bilecik Belediyesi tarafından çocuklar bir yandan çizgi sinema ile keyifli anlar yaşarken, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde ise tiyatro oyunları ile buluşmaya devam ediyor. Çocuklar, Çocuk Sineması'nda sahnelenen "Pepee" adlı çizgi sinema ile doyasıya eğlendi. - BİLECİK