Çocuklar Tiyatro ile Tanıştı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bugüne kadar hiç tiyatroya gitmemiş çocukları tiyatro ile buluşturdu.



Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda program düzenledi.



Etkinlikte bugüne kadar hiç tiyatroya gitmemiş 7 ila 11 yaş arasındaki 5 farklı mahalleden gelen çocuklara Edirne Halk Eğitim Tiyatrosu tarafından, "Bizim Sokağın Çocukları" adlı oyun sergilendi.



Çevre temizliği temasının işlendiği oyunu beğeni ile izleyen çocuklar ilk kez tiyatroya gidebilmenin sevincini yaşadı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, çocuklara balon dağıttı.



Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Çocuk Meclisinin bugüne kadar hiç tiyatroya gitmemiş öğrenciler için bir etkinlik hazırladığını belirterek, bu kapsamda davet ettikleri çocuklarla birlikte tiyatro izlediklerini kaydetti.



Programa, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz, Çocuk Meclisi Başkanı Turguthan Salar, Çocuk Meclisi üyeleri ve çocuklar katıldı.