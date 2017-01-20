Çocuklar Tatile Yarıyıl Şenliği ile Başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Merkezi'nin yarıyıl şenliğinde, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlayan öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Çocuk Merkezi'nde düzenlenen yarıyıl şenliği çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.



Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'yı daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Hamitler'de faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Çocuk Merkezi'nin yarıyıl şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlandığı günde Hamitler Çocuk Merkezi'nde yarıyıl karnelerini alan çocuklar için düzenlenen etkinlik, eğlenceli anlara sahne oldu.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Hamitler Çocuk Merkezi'nde çocuklarla bir araya gelerek, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı. Başkan Altepe, eğitim öğrenim yılının ilk döneminde derslerine yoğun emek veren çocukları tebrik ederek, "Bugün güzel bir gün, mutluyuz. 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlayan çocuklarımızın karne sevincini ve heyecanını paylaşıyoruz. Çocuklarımız artık tatili ve eğlenmeyi hak ettiler. Yarıyıl şenliği ile çocuklarımızın tatile güzel başlamalarını istedik" dedi.



Başkan Altepe, Bursa'da Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere her zaman değer verdiklerini söyleyerek, "Hedefimiz, geleceğimiz olan gençlerimizdir. Gençlerimizden çok şey bekliyoruz. Bursa, önemli bir şehir. Güçlü bir Türkiye ve güçlü bir Bursa için gençlerimizin, çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri, özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri, üreten, katkı sağlayan, önder ve öncü olmaları bizim için önemli. Gençlerin en güzel şekilde eğitilmeleri için Hamitler'de, Alacahırka'da ve Yavuz Selim'de merkezler kurduk. Onları en iyi şekilde hazırlanmalarını hedefliyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından çocuk merkezi korosunun seslendirdiği şarkılar ve halk oyunları ekibinin Artvin yöresi oyunları programa renk kattı. Başkan Altepe, çocuklarla birlikte yarıyıl şenliği için hazırlanan pastayı da konukların alkışları arasında kesti. Çocukların, her zaman kendilerine destek oluşu nedeniyle çiçek vererek teşekkür ettiği Altepe, merkezi de gezerek derslere girdi, çocuklarla satranç oynadı ve masa tenisi maçı yaptı. - BURSA