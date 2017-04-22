Çocuklar Tarihiyle Buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile çocukları tarihleriyle buluşturuyor. Anaokulundan liseye kadar pek çok öğrenci tarih dersini müzelerde alıyor.



Kayseri'de eğitim ve öğretimini sürdüren öğrenciler kültür sanat etkinlikleri kapsamında müzeleri gezme fırsatı buluyor. Bu kapsamda Hayriye Dabanoğlu Ana Okulu ve Atatürk Kız Meslek Lisesi öğrencileri Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni gezdi.



Öğrenciler müzeyle ilgili detaylı bilgiler alırken Milli Mücadele dönemini de ayrıntılı bir şekilde öğrenme fırsatı buldular. - KAYSERİ