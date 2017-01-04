Çocuklar Take A Seat'de Neşeli Tabaklar Yapacak



Akmerkez'de Take a Seat bünyesinde yer alan Fine Kids, çocuklar için tasarlanmış özel bir dünya sunuyor. Ebeveynler Take A Seat'in birbirinden özel mekanlarında leziz yemeklerin tadına bakıp, kahvelerini yudumlarken, çocuklar Fine Kids'de eğlencenin tadına varıyor.

Fine Kids çocuk atölyeleri de 8 Ocak Pazar günü "Neşeli Tabaklar" ile devam edecek. Çocuklar, özel tasarlanmış mutfakta 'Neşeli Tabaklar'ın yazarı Sibel Güngör eşliğinde hazırlayacakları tabaklar ile eğlenirken sağlıklı beslenme alışkanlığını keyifli şekilde öğrenecekler.

4- 11 yaş arası çocukların katılabileceği 'Neşeli Tabaklar' etkinliği pazar günü iki seans olarak gerçekleştirilecek. Yarım saat sürecek etkinliğin ilk seansı 13.30'da, ikinci seansı ise 14.30'da başlayacak.

Çocukların özel tasarlanmış aşçı şapkası ve önlüğü ile kendi mutfaklarının aşçıları olacakları etkinliğin biletleri Biletix'te...

"Neşeli Tabaklar" etkinliği hafta içi her gün de Take a Seat içindeki Fine Kids'te uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilecek.