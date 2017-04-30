Çocuklar Sahnede İzleyicilerden Tam Puan Aldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Avrupa'da sürüyor.



Almanya'nın Fransa'ya sınır Kehl kentinde 23 Nisan Bayramı, dün yaklaşık 250 kişinin katılımıyla kutlandı. Çocukların sahnede sergilediği başarılı performansı izleyenlerden tam not aldı. Kehl Türkçe kültür dersine giden 74 öğrenci sahnede şiir, dans, oyun havaları, şarkı, koro gösterileri beğeniyle izlendi. Bu yıl Kehl'de yapılan 97. yıl kutlama töreni saygı duruşu, İstiklal Marşı, Alman Milli Marşın okunmasıyla açıldı.



Öğretmen Ahmet Aracı, Okul Aile Birlik başkanı Mutlu Kılınç, Karlsruhe Başkonsolosu Cem Örnekol konuşmalarında 23 Nisan Bayramın önemine değindiler.



Başkonsolos Cem Örnekol özetle şu mesajları verdi: 'Çocuklarımızın başarılı eğitimi için öğretmenlerimizle birlikte çalışmalıyız. Çocuklarımızı Türkçe kültür derslerine gönderiniz. Birlik, beraberliğimizi daha'da güçlendirmeliyiz' dedi. Başkonsolos Cem Örnekol başarılı öğrencilere değişik hediyelerle ödüllendirdi. - Kehl