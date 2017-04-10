Çocuklar Pandomim ile Sosyalleşiyor

Elazığ'da özel bir çocuk gelişim merkezinde verilen pandomim (sözsüz oyun) eğitimi ile çocuklar vücut dillerini geliştiriyor.



Elazığ'da özel bir çocuk gelişim merkezinde, uzmanlar ve ebeveynler tarafından gelişim çağında olan çocukların sosyalleşmesinde sorun olarak gösterilen televizyon, akıllı telefonlar ve bilgisayar oyunlarının önüne geçmek için bir çalışma başlatıldı.



Çalışma kapsamında 7-12 yaş aralığındaki çocuklara pandomim eğitimi veriliyor. Eğitim ile çocuklar beden dilinin önemini öğreniyor.



Yaratıcı drama ve tiyatro eğitmeni Oğuzhan Denizol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaratıcı drama kapsamında pandomim ile çocukların sosyal zekalarının gelişimine ve hayal güçlerinin artmasına, işlenen konularla da çevreye daha duyarlı olmalarına katkı sunduklarını söyledi.



Çocuklara verilen bir kaç kelime karşılığında yaklaşık 4 dakikalık oyun aldıklarını kaydeden Denizol, "Buradan da anlıyoruz ki pandomimin çocuklar üzerinde gerçekten bir etkisi olmuş. Çünkü bir ya da iki cümleden bize 4 dakikalık hayal gücü sunuyorlar." dedi.



Pandomimin ana amacının herhangi bir cümle ya da replik kullanmadan düşünüleni dışarıya aktarım olduğunu ve hareketlerin yanı sıra mimiklerden bakışlara kadar bir mana taşıması gerektiğini vurgulayan Denizol, şöyle devam etti:



"Günümüzde eğitimle alakalı her şey iletişimle başlıyor. Beden dilini kullanmak ilerleyen yaşlarında büyük bir avantaj olacak. Bir sunum yapacakları zaman beden dilini kullanmak zorundalar. Pandomim de beden dilini en iyi şekilde kullandıracağı ve hayal gücünü geliştireceği için avantajlı olacaklar."



Eğitimle sosyal yönü gelişti



Pandomim eğitimi alan 7 yaşındaki Emir Tokgözlü'nün annesi Ülkü Tokgözlü, oğlunun pandomim eğitimi almaya başladıktan sonra sosyal yönünün geliştiğini, öz güveninin arttığını dile getirdi.



Emir'in teknolojik ürünlere bağımlılığının azaldığını ifade eden Tokgözlü, "Özellikle bilgisayar ve tablet bağımlılığı yerine artık 'televizyonu kapatın ben size gösteri yapmak istiyorum' diyor. Duyarlılığını arttırdı. İşitme engellilere karşı kendini nasıl ifade edebileceğini onlarla nasıl iletişim kuracağını ve empati yapmayı öğrendi." ifadelerini kullandı.



Pandomim eğitimi alan 11 yaşındaki Şevval Sıdıka Çiçek de pandomim öğrendikten sonra özellikle engellileri daha iyi anlamaya başladığını belirtti.



Pandomimi severek oynadığını anlatan 11 yaşındaki Ahmet Faruk Temel de, "Pandomime başlayınca derslerimde daha başarılı olmaya başladım. Hayal ettiğim için öğretmenim beni beğeniyor." dedi.



Çocuklar aktivitelere yönlendirilmeli



Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Gülen Güler, teknolojik aletlere maruz kalmanın çocuk gelişimi açısından yaşlara göre farklı ve ciddi olumsuz etkilerinin söz konusu olduğunu anlattı.



Özellikle okul çağı ve ergenlik döneminde teknolojik cihazların kontrolsüz kullanımının öfke kontrol problemlerine, dikkat sorunlarına, içe kapanıklığa, sosyalleşme, uyku ve iştah problemlerine, aile içi kural ve sınır sorunlarına neden olabileceğini bildiren Güler, ebeveynlerin çocukları, vakitlerini keyif alacakları aktivitelerle doldurmaları, akran iletişimlerini artırmaları, sosyalleşmelerini desteklemek için spor, resim, müzik, edebiyat, tiyatro, drama gibi aktivitelere mümkünse küçük yaşlardan alıştırmalarının faydalı olacağını vurguladı.



Pandomimin, çocukların beden dilinin kullanımı, duygusal, sosyal zeka ve empati gelişimi açısından oldukça fayda sağlayacağına dikkati çeken Güler, "Ayrıca, çocuğun kendini tanımasına, yaratıcılığını harekete geçirmesine, yaşamı çok yönlü algılamasına da yardımcı olacaktır. Bu ve benzeri imkanların artırılması çocukların bireysel gelişimlerine katkı sağlamak için oldukça önemli ve gereklidir." diye konuştu.