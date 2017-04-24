Çocuklar Oyunlarla Tanıştı
Türkiye’nin geleceği çocuklar, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) bilimle tanıştı, parkurlarda sek sek, yakar top, ip atlama, çuval yarışı gibi oyunları öğrendi ve oynadı.
Türkiye'nin geleceği çocuklar, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) bilimle tanıştı, parkurlarda sek sek, yakar top, ip atlama, çuval yarışı gibi oyunları öğrendi ve oynadı.
İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri ile bir araya gelen 300 anaokulu öğrencisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı oyunlarla kutladı, 23 Nisan şarkıları söyleyerek eğlendi. İEÜ 2. Geleneksel Çocuk Şenliği'nde çocuklar, İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin materyal tasarımı dersinde tasarladıkları eğitici oyuncak, kitap, kostüm, maske ve çalgılarla da eğlendi.
Mütevelli heyet başkanı oldular
Etkinlikte, İEÜ öğrencileri çocuklarla tek tek ilgilendi, eski sokak oyunlarını öğretti. İEÜ Balçova Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş ve İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan'ı da ziyaret etti. Çocuklar, Başkan Demirtaş'a Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin üzerine kalpten isimlerinin yazdığı bir tablo hediye etti. Rektör Prof. Dr. Muğan'a da kendi hazırladıklarını resimleri sundu. anaokul öğrencileri bir günlük İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı olmanın heyecanını da yaşadı.
"En iyi öğrenme oyunla olur"
Etkinlik hakkında bilgi veren İEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla yaptığımız etkinliğimize iki gün boyunca 300 öğrenci öğretmenleriyle birlikte katıldı. Sergide Çocuk Gelişimi öğrencileri tasarladıkları oyuncakları çocuklarla birlikte oynadı. Çocuklarımız, şenliğimizde sek sek, çuval, ip atlama, topla oynama gibi eski çocuk oyunlarını oynayarak keyifli zaman geçirdi. Aynı zamanda Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı akademisyenleri ve öğrencilerimiz oluşturdukları bilim atölyesinde çocuklarla deneyler yaptı. En iyi öğrenme yöntemi oyundur. Bu nedenle çocukların daha fazla sokağa çıkmaya ve oyun oynamaya ihtiyacı bulunuyor" dedi. - İZMİR