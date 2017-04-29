Çocuklar oyun oynayarak enerji üretiyor

Ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Hüseyin Enes Yılmaz:

"Hem eğleniyoruz hem de kendi elektriğimizi üretiyoruz"



KONYA - Konya'da özel bir okulda eğitim gören ortaokul ikinci sınıf öğrencisi Hüseyin Enes Yılmaz, trambolinden elde edilen hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren bir sistem geliştirdi. Proje ile elde edilen elektrik enerjisinin bir aküde depolanarak çocuklar için hazırlanmış olan trambolinin çevresinde bulunan alanın aydınlatılması amaçlanıyor.

Projenin çalışma şeklinden bahseden 12 yaşındaki Hüseyin Enes Yılmaz, "Sistemimiz, dinamodan, çarktan ve pistonlardan oluşmaktadır. Basınç uyguladığımızda pistonlar dişlileri çeviriyor. Bunun da sebebi sürekliliğin kazandırılmasıdır ve enerjinin bitmemesidir. Sonra aldığımız enerjiyi, çarklardan dinamoya götürüyoruz. Orada da mekanik enerji elektrik enerjisi oluyor. Sonra yükselticide yükseldikten sonra akümüzde depolanıyor" dedi.

"Hem eğleniyoruz hem de kendi elektriğimizi üretiyoruz"

Elektrik satın almayı azaltmak istediklerini söyleyen Hüseyin Enes Yılmaz, "Projemiz şöyle çalışıyor. İki adet piston kolumuz var. Ben buraya basınç uyguladığımda piston kolları dişlileri hareket ettiriyor. Dişliler de dinamonun milini çeviriyor, dinamo da mekanik enerjiyi elektrik enerjisi yapıyor. Sonra da yükselticiye alıyor ve akümüzde depolanıyor. Işığımız yanıyor. Bu ışık bizim enerjiyi depoladığımızı gösteriyor. Bu da depo ettiğimiz enerji. 6 voltluk enerji depolayabiliyoruz. Bu projeyi yapmaktaki amacımız elektrik satın almayı biraz daha azaltarak kendi enerjimizi üretmek ve biz çocuklar zıplarken kendi enerjimizi üretebildiğimizi göstermek. Hem eğleniyoruz hem de kendi elektriğimizi üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İB-FM-