Çocuklar Köstebekgiller'le Eğlendi

Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte minik çocuklar Köstebekgiller'in sevilen karakterleriyle gönüllerince eğlendi.



Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, hazırladığı bir birinden eğlenceli etkinliklerle miniklere unutulmaz bir sömestr tatili yaşatıyor. Hazırlanan etkinlikler kapsamında alışveriş merkezinde miniklerle buluşan Köstebekgiller'in sevilen karakterleri, miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı. Köstebekgillerin sevilen karakterleri Boyo, Süslü ve Kösteban, 5 Şubat Pazar gününe kadar 14.00 - 19.00 saatleri arasında alışveriş merkezi ziyaretçileri için özel gösterim gerçekleştirecek. - MANİSA