Çocuklar Kodlamayı Müzikle Öğrenecek

PlayLab Türkiye'nin, kodlama derslerini müzikle buluşturan eğitim programıyla çocuklar hem müzik eğitimi alacak hem de elektronik müzik yapabilecek.



Eğitimde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik (STEAM) metodunu uygularken lokal ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak 7-17 yaş grubu için yaratıcı teknoloji atölyelerini hayata geçiren PlayLab Türkiye, kodlama derslerini müzikle buluşturan eğitim programıyla çocuklar hem müzik eğitimi alacak hem elektronik müzik yapabilecek hem de elektronik devreleri kullanarak kendi müzik aletlerini üretebilecek.



Gitarist, ses mühendisi, yazılım mühendisi ve bilgisayar programcısı gibi farklı disiplinlerden eğitmenleri buluşturan program bu ay başladı. Besteci, elektronik müzik sanatçısı ve prodüktör Başar Ünder tarafından yürütülen programın eğitmen kadrosunda Yıldırım Gülsever, Çağrı Temel ve Umut Ayyıldızlı gibi alanında uzman isimler yer alıyor.



PlayLab Türkiye Dijital Müzik Eğitimi Koordinatörü Başar Ünder, yaptığı açıklamada, enstrüman çalmanın aslında kodlama yapmaya çok benzediğini belirterek, "Bir enstrümanı çalmayı öğrenmek için disiplinli bir şekilde neredeyse her gün çalışmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz." ifadesini kullandı.



Kodlama öğrenen çocukların da aynı şekilde ciddi bir disiplinle çalışması ve kendilerini geliştirmesi gerektiğine dikkati çeken Ünder, bu programda çocukların kodlama, donanım ve popüler müzik yazılımlarının yanı sıra elektronik müzik prodüksiyonu ve performansı konularında da eğitim alacağını kaydetti.



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PlayLab Türkiye eğitmenlerinden müzisyen Yıldırım Gülsever ise her şeyin dijitalleştiği bir dünyada müzik endüstrisinin de bu dijitalleşmeye ayak uydurduğunu vurgulayarak, "Artık müzisyenler hem müzik yaparken hem de yaptıkları müziği hedef kitlelerine ulaştırırken teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



"Müziğini Kodla" eğitimiyle müziğe yepyeni bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade eden Gülsever, bu sayede çocukların daha kolay bir şekilde kodlama derslerini öğrenebileceklerini ve kendilerini hem müzik hem de kodlama konusunda ileri düzeyde geliştirebileceklerini bildirdi.



Gülsever, müzikte karmaşık görünen notaların, birbiriyle uyum içinde melodilere dönüşürken uzun ve karmaşık görünen kodların da bir bütünün parçaları olduğunu belirterek, bu kodlarla meydana getirilen satırların tıpkı müzik notalarına benzediğini kaydetti.



Karmaşık görünen bu kodları anlamlı hale getirmenin iyi bir kodlama bilgisiyle mümkün olacağına dikkati çeken Gülsever, bu eğitim programlarıyla çocukların, bu iki yeteneği nasıl doğru kullanacaklarını ve bunlar sayesinde duygularını melodilere aktarmayı öğreneceklerini belirtti.