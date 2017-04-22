Çocuklar Kitapla Buluştu

Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı'nın bu yıl üçüncüsü açıldı. 75 yayınevinin katıldığı fuarın onur yazarı Gülten Dayıoğlu, "Emeğim yerini buluyor, çocuk kitapla buluşuyor" dedi.



Beykoz Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Çocuk Kitap Fuarı'na ilgi yoğun oldu. Beykoz sahilindeki 2 bin 100 metrekarelik kapalı alanda açılışı yapılan fuara Beykoz KaymakamıAhmet Katırcı,İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, fuarın onur yazarı Gülten Dayıoğlu ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Fuar açılışında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Çocuklar adına mutlu olduğumu söyleyebilirim. Türkiye'de tek Çocuk kitap fuarı burası. Bu yıl 3'ncüsünü yapıyoruz. Ciddi bir katılım var. 75 yayınevimiz, 75 yazarımızla ile birlikte 9 günü dolu dolu geçireceğiz. Bu süre içerisinde 50 bini aşan bir öğrenci ziyaretini bekliyoruz. Beykoz Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla çocuklarımız ciddi bir katılım gösterecekler. YazarımızGülten Dayıoğlu'nu dediği gibi'Kitap, çocukların beyinlerine hitap eden bir ekmek gibidir' demişti. Vücudumuzu ekmekle, beynimizi kitaplarla besliyoruz. Dolayısıyla bu çocukların beynine hitap eden bir etkinlik. Bundan da mutluluk duyuyoruz" dedi.



Fuara Onur Yazarı olarak katılan Gülten Dayıoğlu, "Kitap, yazar ve çocuk okur buluşması gerçek bir şenlik benim gözümde. Aylarca evimde kapanıyorum günde 7-8 saat çalışıp. O verdiğim emeği sahibine ulaştıramazsam ne anlamı var. O nedenle emeğim yerini buluyor, çocuk kitapla buluşuyor. Çok memnun oluyorum" şeklinde konuştu.



22-30 Nisan tarihleri arasında, 3'üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı'na bu yıl önde gelen 75 çocuk kitapları yayıncısı katılıyor. Gülten Dayıoğlu başta olmak üzere, Şermin Çarkacı, Erol Erdoğan, İrfan Gürkan Çelebi, Melih Tuğtağ ve Bestami Yazgan fuar süresince söyleşiler gerçekleştirecekler. 3'üncü Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı'nda bu yıl söyleşi ve imza etkinlikleriyle toplam 75 yazar ağırlanacak.



Çocuklar eğlenerek öğrenecekler



Bu yıl fuarda "Geleceğe Yön Verenler" başlığı altında, bilimin her sahasında keşif ve icatlarıyla insanlığa katkıda bulunan önemli şahsiyetlerden birkaçını tiyatral etkinliklerle canlandıralacak. Fuara gelen çocuklara, İbni Sina, Ali Kuşçu, Piri Reis, Einstein, Newton ve Gutenberg'in aralarında gezerken görecekler ve onların hangi alanlarda nasıl önemli işler yaptıklarını kendilerine sorarak öğrenecekler. Ayrıca fuar süresince her gün masalcı abla, palyaço ve kukla gösterileriyle eğlenecekler.



3. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı süresince gerçekleştirilen150 etkinlikle çocukları ve ebeveynlerini ağırlanacak. - İSTANBUL