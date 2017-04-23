Çocuklar Kağıttan Uçaklarlarla Yarıştı

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kağıt Uçak Yarışması düzenlendi.



Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmaya birçok çocuk katıldı. Olumsuz hava şartlarına rağmen ilgi gören yarışmada, 5-15 yaş arasındaki öğrenciler, kendilerine verilen 5 dakikalık süre içerisinde A4 boyutundaki kağıttan uçak hazırladı.



Katılımcı başına 3 atış hakkı verilen yarışmada, en uzağa mesafeye yapılan atış geçerli sayıldı. Yarışmada birinciliği Kübra Özel, ikinciliği Turhan Güvenoğlu, üçüncülüğü de Öykü Kılınç elde etti.



Dereceye giren üç çocuğa drone hediye edildi.



Çocuklar, yarışma sayesinde aileleriyle eğlenceli vakit geçirip, havacılığa ilk adımlarını attı.