Çocuklar İçin Tiyatro Festivali Başladı
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "13. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", Ankara'da başladı.
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "13. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", Ankara'da başladı.
DT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali"nin açılışı kapsamında Anıtkabir ziyareti gerçekleştirildi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Necat Birecik, çocuklarla Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Birecik, şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, yarınlarımızı emanet ettiğimiz küçük hanımefendiler ve küçük beyefendiler ile beraber huzurunuzda olmanın coşkusunu yaşıyoruz. Yaktığınız sanat ışığının yolundan hiç ayrılmayacağız. Bu ışığın, bizi ilelebet aydınlatması için var gücümüzle çalışacağız ve o aydınlığı geleceğin sanatçılarıyla tüm dünyaya taşıyacağız. Sizi, şükran, özlem ve gururla anıyoruz."
"Coşku, neşe, eğlence sizin"
Anıtkabir ziyaretinin ardından festival, Devlet Tiyatroları Macunköy Tesisleri'nde farklı etkinliklerle devam etti. Çok sayıda çocuğun yer aldığı etkinliği, festivale katılmak için Ankara'ya gelen yabancı tiyatro gruplarının yanı sıra aileler izledi.
Buradaki etkinlikte konuşan Birecik, çocuklara, "Dünyadaki en büyük mutluluğumuz, hazinemiz, kahkahalarımız, umudumuz, geleceğimiz, yarınlarımız, yani sizler, küçük hanımlar ve küçük beyler, festivalinize hoş geldiniz." diye seslendi.
Birecik, "Dünyada başka hiçbir ülkede olmayan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in, küçük hanımlara ve küçük beylere armağan ettiği çocuk bayramımızı, Devlet Tiyatroları olarak biz de coşkuyla kutluyoruz. Bu hafta sahneler sizin. Coşku sizin, neşe sizin, eğlence sizin. Dilediğinizce gülmek sizin. Tek dileğim, bu sevinç, neşe ve mutluluk her daim sizin olsun. Küçük hanımlar ve küçük beyler. Festivalimiz kutlu ve sonsuz olsun." ifadelerini kullandı.
Dünya tiyatroları sahne alacak
Ankara Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen, binlerce çocuğun izleyeceği festivalde, İtalya, Rusya, İspanya, Kosova, Şili ve Yunanistan'dan 8 yabancı, Türkiye'den 10 yerli grup, 13 farklı sahnede 102 temsil verecek.
Festivalde bu yıl İtalya'dan "Kütük Ev", "Hana ve Momo", Rusya'dan "Mutabor Sirki" ve "Mechanicus", İspanya'dan "Guguklu Saat", Kosava'dan "Bu Benim", Şili'den "Micromundo" ve Yunanistan'dan "Zürafa" adlı çocuk oyunları sahnelenecek.
Etkinlikte Ankara Devlet Tiyatrosu "Tiyatro Makinesi", "Alice Harikalar Diyarında", "Fırtına", "Canım Ailem", "Ben ve Sen" ile "Arkadaş", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Savaş Çiçekleri", İzmir Devlet Tiyatrosu "Ayışığı Sirki", Van Devlet Tiyatrosu "İMBÖ", Adana Devlet Tiyatrosu "Ali Baba ve Kırk Haramiler", Trabzon Devlet Tiyatrosu "Define Adası", Erzurum Devlet Tiyatrosu "Sihirli Sirk", Bursa Devlet Tiyatrosu "Küçük Kara Balık", Antalya Devlet Tiyatrosu "Benim Güzel Pabuçlarım" ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları "Hansel ile Gratel" oyunlarını miniklerin beğenisine sunacak.
Festivalde ayrıca kukla, gölge oyunu, dans tiyatrosu, opera ve bale, müzikal gibi farklı tekniklerin kullanıldığı çocuk oyunları, atölye çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.
Serebral palsili çocuklar sahneye çıkacak
Festival kapsamında hastanelere gidilerek, burada yatan çocuklara "La Fontaine Masalları" okunacak, hediyeler sunulacak.
Devlet Tiyatroları, görme engelli çocuklara yönelik "Okuma Tiyatrosu" projesiyle, "Bizim Balı Kim Yedi" adlı oyunu da festival kapsamında sahneleyecek. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarının seslendireceği oyuna, zaman zaman fiziksel efektler de dahil edilerek okuma zenginleştirilecek.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ankara Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle düzenlenecek "Adım Adım Tiyatro Etkinliği" de festival kapsamındaki bir diğer sosyal sorumluluk projesi olacak. Provayı ve usta oyuncuların rol çıkarma çalışmasını izleyecek çocuklar, rejisörün kendilerine vereceği mizanseni Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarıyla sahnede gerçekleştirecek.
Ankara Devlet Tiyatrosu Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin sahneye uyarladığı "Dünya'ya Mesaj 2" isimli oyun da tiyatroseverlerle buluşacak. Serebral palsili çocuklar, sahneleyecekleri oyunla farkındalık yaratmaya çalışacak.
"Tiyatroyu Keşfet" etkinliği
Festival kapsamında "Tiyatroyu Keşfet" etkinliği, çocuklara bir oyunun başlangıç aşamasından sahnelenmesine kadar geçen süreyi gözlemleme fırsatı sunacak. Çocuklar, dekor ve kostüm atölyeleri ile diğer teknik atölyeleri ziyaret etme fırsatı yakalayacak.
Festival, 30 Nisan'a kadar devam edecek. Detaylı bilgiye "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.