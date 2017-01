Çocuklar İçin Teknoloji Kamp

PlayLab Türkiye, alanında önde gelen uzman eğitmenleri ve danışmanlarıyla özel olarak tasarladığı "Sömestr Kampı" kapsamında çocuklara robot programlamayı öğretecek. Eğitimler vakfın İstanbul Kadıköy'deki merkezinde gerçekleştirilecek.



Program içeriğinde; Algoritma ve Akış Diyagramları, Blogger Atölyesi, Hack4Kids/Hack4Teens, Scratch ile Programlama, Mbot Robotik Programlama, Lego Robotik Atölyesi, Arduino ile Robotik Programlama, Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici faaliyetleri içeren atölye çalışmaları yer alıyor. Çocukları yeni buluşlar yapmaya, sorgulamaya ve ortak çalışmaya teşvik eden atölye çalışmalarının her biri, çocukların hayal gücünü ve içlerindeki yaratıcı enerjiyi harekete getirmek üzere tasarlanmış oyunlardan oluşuyor.



Çocukların birlikte eğlenerek öğreneceği atölyelere, 9-16 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabilecek. Çocukların yaş grubuna bağlı olarak sahip oldukları farklı ihtiyaçlara göre düzenlenen sömestr eğitimi; hafta içi 10: 00 – 13: 00, 13: 30 – 16: 30 saatleri arasında gerçekeleştirilecek. Eğitimler 9-12 ve 13-16 yaş grupları için ayrı ayrı düzenlenecek.



STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ) eğitim programlarının bir arada verildiği PlayLab Türkiye'nin yaratıcı eğitimlerini playlab-tr.com adresinden detaylı inceleyebilirsiniz.



Eğitimler oyun ve bilimi bir araya getiriyor



Lego Robotik Atölyesi: Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Kadıköy'deki merkezinde verilecek eğitimde, çocuklar 10'ar kişilik sınıflarda legolarla kendi robotlarını tasarlayıp, programlamayı da öğrenerek robotlarını harekete geçirebilecekler. Eğitim sırasında dişliler, çarklar, farklı tipte sensörler ve tekerlekler ile bağlantı parçalarını kullanarak kendi robotlarını oluşturabilecekler.



Scratch ile Kodlama Eğitimleri:



Dünyanın en iyi teknik üniversitesi olarak tanınan Massachusetts Institute of Technology'nin (MIT) çocuklara yönelik geliştirdiği "Scratch" programı, çocukların bilişsel ve algoritmik becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Çocuklar bu eğitimde geometrik şekilleri (kare, dörtgen, beşgen vs), yaprak çizme, kendi karakterini çizmek ve dans ettirmek, konuşma balonları, orkestra oluşturma vs. gibi konuları deneyimleyecekler. 10 kişilik gruplar halinde eğitim alacak çocuklar bu eğitimde kodlamanın mantığını öğrenecekler.



Mbot ile Robotik Programlama:



Çocuklar, Scratch programına benzeyen mblock programıyla, mbot robot kiti ile kendi robotlarını yapacak. Örneğin; futbol oynayacak bir robot tasarlayıp, ışık, ses,çizgi ve engel sensörlerini kullanarak, robotlarına şarkı yaptırabilecek, araba yapıp otomatik park ettirebilecek ve hatta kendi aralarında futbol müsabakası yaptırabilecekler.



Arduino ile Robotik Programlama:



Arduino atölyesi ile çocuklar, bir yandan çok eğlenirken diğer yandan da fiziksel olarak dikkat, odaklanma ve motor becerilerini geliştirecek. Mantıksal ilişki kurmak, problem çözme, eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerileri gelişen çocuklar; arduino geliştirme kartı ile model sensörler kullanarak kendi robotlarını programlayabilip, kendi elektronik aletlerini tasarlaryabilecek hale gelecekler...



Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi:



Çocukların temel seviyede mobil uygulama geliştirerek, mobil dünyada içerik oluşturacaklar. Oyun oynamayı sevenler, PlayLab "Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi"ne katılarak, mobil uygulamaların nasıl yapıldığının temel çerçevesini öğrenerek, kendi uygulamalarını geliştirmeleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıktan sonra kendi oyunlarını tasarlayıp, mobil cihazlarına yükleyeceklerdir.



Hack4Kids ve Hack4Teens:



Çocuklar ve gençler için oluşturulan Hack4Kids ve Hac4Kids eğitim programında; kod yazma ve zararlı yazılımlarla ilgili bilgi verilecek. Uygulamalı senaryoların anlatılacağı programda, çocukların daha bilinçli bir internet kullanıcısı olması sağlanacak.



Blogger Atölyesi:



PlayLab Türkiye Blogger Atölyesi, gelecekte tüm web platformlarında haber ya da makale üretebilecek, kendi web girişimlerini, blog sayfalarını yayınlayabilecek yüksek profilli bireylerin eğitimini esas alıyor. Söz konusu program kapsamında şimdiden internet dünyasında güçlü adımların atılması da mümkün olabilecek. Atölyeye katılanlar, blogger olmak ve internet yazarlığına dair detayları, teorik ve pratik şekilde görüp öğrenenecek, bu alanda ilerlemek için yeni bir zihinsel planlama güdüsüne merhaba diyecekler. Gelecekte ünlü bir blogger olmanın kendilerine neler kazandıracağını, bir meslek olarak çeşitli faydalarını özümserken kendi sınırlarını aşmanın da keyfine varacaklar.



Çorumlu çocuklar için PlayLab teknoloji atölyesi kurulacak



PlayLab Türkiye'nin alanında önde gelen uzmanlarla hayata geçirdiği 'teknoloji atölyeleri' sömestr kampından sonra Çorum'da da kurulacak. Konu ile ilgili olarak ÇEKVA Genel Müdürü Erdal Karslı ve PlayLab Kurucu Ortağı Levent Karadağ, Çorum'u ziyaret ederek, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle görüştüler. PlayLab Türkiye'nin bilim, teknoloji ve sanatı bir araya getirerek oluşturulan eğitim programlarında, çocuklar için öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve yaratıcılığı arttıran özel programlar sunuluyor. Bunlar arasında; web sitesi tasarlamak, kod yazmak, programlama ve uygulama geliştirmek,dijital müzik ve film yapımı, drone tasarımı ve profesyonel uçuş deneyimi, 3D yazıcılarla kendi oyuncaklarını yapmak, bilgisayar oyunlarının tasarımı ve kodlaması, blog yazmak ve blogger olmak ve Minecraft ile hayallerindeki dünyayı yaratmak gibi son dönemin en çok takip edilen gelişmeleri de yer alıyor.



Kayıt ve bilgi için: PlayLab Türkiye Merkez Ofisi:



Sömestr Kampı ile ilgili detaylı bilgiye playlab-tr.com ve https: //www.facebook.com/playlabturkiye adreslerinden, 0212 442 07 75 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.



Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) : 0216 414 74 75 numaralı telefondan ya da info@cekva.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.