Çocuklar İçin "Sokakta Oyun" Önerisi

EREN EKİNCİ- Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Kandemir, bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon gibi teknolojik cihazların çocuklar üzerinde "otizm" ile aynı belirtilere neden olduğunu ifade ederek, çocuklara sokakta oyun oynamayı önerdi.



Doç. Dr. Kandemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda çocuklarda giderek artan teknolojik alet kullanımının çocukları sosyal yaşamdan kopardığını, içine kapanmasına neden olduğunu anlattı.



Bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon gibi teknolojik cihazların özellikle 0-3 yaş grubunda kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan Kandemir, çocuğun beyini, vücudu, hormonları ve organlarının bu süreçte olgunlaştığını, ailelerin koyacağı kurallar ve kontrol mekanizmalarıyla teknolojik ürünlerin kullanımını engellemeleri gerektiğini kaydetti.



Dijital ürünlere bağımlı olan çocuklarda "otizm" ile aynı belirtilerin meydana geldiğine dikkati çeken Kandemir, şöyle konuştu:



"0-3 yaşına kadar çocukların hiçbir şekilde teknolojik cihazlarla temas halinde olmaması gerek. Doğumdan sonra çocuğun büyüme ve olgunlaşma döneminde teknolojik cihazların çocuklara zarar verme ihtimali yüksektir.



Teknolojik ürünler çocukları sosyalleşmekten uzaklaştırıyor ve çocuklarda otizm ile aynı belirtilere neden oluyor. Bu cihazlarla sıkça vakit geçiren çocukların sosyal yaşamdan koparak içine kapandığını ve kendi dünyasını yaşamaya başladığını görüyoruz. Çocuğun sağlıklı gelişimine en fazla katkı sağlayan şey oynadığı oyunlardır. Oyunun bizim açımızdan temel ihtiyaç olma durumu sosyal etkileşim, başka bir insanla iletişim kurmak, hayatı oradan öğrenmek ve oyun içerisinde kendi düşüncelerini, hislerini aktarmak gibi durumlardır.



Bu durumlar yaşanmadığı zaman çocukta sosyalleşme ile ilgili çok ciddi problemlerle karşılaşabiliyoruz. Çocuk sosyalleşme becerilerini yitirdiği için otizm ile aynı özellikleri gösteriyor. Bu belirtiler giderilebilir. Bu, çocukların oyun ihtiyaçlarını televizyonla, tabletlerle değil kendi yaşıtlarıyla, anne-babasıyla ya da bakıcısıyla karşılamakla giderilebilir."



"Sosyal iletişimle hayata tutunma önemli"



Manisa Otistik Bireyler Engelsiz Aileler Derneği (MOBAD) Başkanı Serpil Dede ise çocukların 0-3 yaş döneminde sosyal iletişimle hayata tutunmalarının önemli olduğunu belirtti.



Çocukların sosyal medyadan, sanal ortamdan, dijital ürünlerden uzak durması konusunda ailelerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Dede, "Bu dönemde eğer çocuklarınızı sosyal iletişime katamazsanız, aile bireyleri bu noktada çocukla bir sosyal entegrasyon sağlayamazsa çocuk sanal aleme ve bu tür ortamlara kendini odaklamaya başlar. Bu da onun iç dünyasında bir yolculuğa girmesine neden olur. Dernek olarak özellikle 0-3 yaş döneminde çocukların bu anlamda yeteneklerinin keşfi, sosyal hayata entegrasyonu ve aile ile iletişim kurmasının sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Anne babanın çocukları ile iletişim kurmasının önemine değinen Dede, şöyle dedi:



"Evde televizyonun çok aktif kullanılması, çocuğun iletişimden uzak, aile ve ebeveynleriyle kuracağı sosyal ortamdan uzak olması çocuğun iç dünyasına yönelmesine ve 'atik otizm' belirtilerinin çocukta görülmesine neden oluyor. 0-3 yaş döneminde çocukların bu anlamda yeteneklerinin keşfi, sosyal hayata entegrasyonu ve aile ile iletişim kurması önemlidir. Çünkü hayatının temel basamakları bu dönemde şekillenir."