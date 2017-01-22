Çocuklar İçin Müzikli Masallar, Ebru Cündübeyoğlu'nun Anlatımıyla 22 Ocak'ta İş Sanat Kültür Merkezi Sahnesi'nde...



Yöneten : Yıldıray Şahinler



Oyuncular: Aytek Önal, Selim Can Yalçın



Piyano : Eren Aydoğan



Dekor - Kostüm : Yıldıray Şahinler



Bu sezon İş Sanat'ta çocuklarla ilk kez buluşacak olan Çocuklar İçin Müzikli Masallar, minik izleyicileri eşsiz bir masal yolculuğuna çıkaracak. Dünyaca ünlü masal yazarı Andersen'in ülke ülke, şehir şehir dolaşıp derlediği masalların izinde, bilinmeyen diyarlara yapılan bu heyecanlı yolculukta, eğlenceli danslar, neşeli şarkılar, rengarenk ışıklar, ilginç maskeler, sürpriz bölümler, kısacası çocukların ilgisini çekecek her şey var! Tiyatro sanatçısı Yıldıray Şahinler'in yazıp yönettiği bu tatlı ve macera dolu masal yolculuğu, çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.