Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi



25 Nisan Salı Başlıyor!



Yaş Aralığı: 9-11 yaş



Tarih: 25.04.2017 – 19: 30



Süre: 8 Hafta / Haftada 1 ders



Saat: Bir Ders Saati 80 dk.



Kontenjan: 6-10 Kişi



Katılım Bedeli: 300 TL (2 aylık toplam)



İletişim İçin: 0539 738 1053



Yer: Aktiffelsefe Bursa Şubesi – Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 Nilüfer / BURSA (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası)



Kayıt için: http://aktiffelsefebursa.org/bilge-cocuk-felsefe-atolyesi/



ATÖLYENİN AMACI



Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children) kavramı, 1970'li yıllarda Amerikalı Profesör



Matthew Lipman tarafından ortaya çıkarılmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, zaman içerisinde daha da geliştirilerek bir program halini almıştır. Günümüzde ise birçok ülkede uygulanmaktadır.



Programın amacı; çocukların düşünme becerilerini geliştirmek, farklı bakış açılarından bakabilme, önemli kavramları keşfetme ve yorumlama, tartışma becerilerini geliştirme ve kendini ifade edebilme, dinlemeyi öğrenme, farklı fikirlere saygı duyma gibi kavramları geliştirmelerine olanak sağlamaktır.



ATÖLYE HAKKINDA



Çocuklar bir uyaran (animasyon, hikaye, resim, nesne, müzik) etrafında toplanır ve bu uyaran karşısında diyalog kurmaya yönlendirilir. Çocuklar bu uyaran hakkında sorular sorar ve tartışırlar. Burada önemli olan cevaplar değil, sorulardır. Amaç, çocukların daha çok düşünebilecekleri ve farklı fikirler ile kendilerini ifade edebilecekleri bir zemin oluşturmak, eğlenceli ve düşündürücü bir uyaran ile düşünme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Çocuklar İçin Felsefe programında amaç çocuklara felsefe dersi vermek değildir. Eğitmen, tartışmayı takip eder ve zaman zaman sorular sorarak tartışmayı şekillendirir. Eğitmenin sınıftaki rolü, gerekli noktalarda çocukları yönlendirerek, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri, düşünme fırsatı bulabilecekleri bir ortam oluşturmaktır.



1.Hafta: Arkadaşlık Nedir?



Dostum arı, bana her sabah paylaşarak üretmenin güzelliğini



Dostum karınca, dayanışmanın ne güçlükleri aşabileceğini



Dostum baykuş, bilgeliği



Dostum bülbül, neşeyi, sevinci



Arkadaşım Ali ise, bunların hepsini hatırlatıyor



( Necdet Neydim)



Çocuklar dostluk ve arkadaşlık kavramlarını tanımlıyor.



"Dostluk" şiiri ile derin düşüncelere dalıyor, bolca düşünüyor ve bu kavramları sorguluyorlar.



2.Hafta: Midas'ın Altınları



"Midas'ın Altınları" mitolojide yer alan Frigya Kralı Midas'ın serüvenlerini anlatan öykülerden biridir.



Midas'ın altınlara gereksinimi var mıydı?



Midas tanrıdan nasıl bir dilekte bulundu?



Her tuttuğunun altın olması Kral Midas'ı niçin mutlu etmedi?



Çocuklarla öykülerin büyülü dünyasında yolculuğa çıkıyor, mutluluk-mutsuzluk kavramları üzerinde tartışıyoruz.



3.Hafta: İmparator'un Yeni Giysileri



Çocuklar bu hafta doğruluk ve gerçeklik üzerine tartışıyor.



Hans Christian Andersen'in en güzel öykülerinden biridir İmparator'un Yeni Giysileri. Bu öykü ile çocuklar doğruluk, gerçeklik ve yalan kavramlarını sorguluyor.



Yalan söylemeli miyiz?



Doğru sözlü olmak bir erdem midir?



Doğruluk eninde sonunda kazanır mı?



4.Hafta: Kavga Etmek Bir Oyun Olabilir mi?



Çocuklar izledikleri animasyonların ardından diyalog kurmaya yönlendiriliyor.



Kim seni bu kadar sinirlendiriyor? Başkaları mı, yoksa kendin mi?



Sorunları her zaman çözebilir miyiz?



Kavga ettiğimiz için mi kötü hissederiz, yoksa kötü hissettiğimiz için mi kavga ederiz?



5.Hafta: Kaf Dağı'nın Tepesindeki Kuş "Anka"



Yunan mitolojisine göre öldükten sonra küllerinden doğan harika bir kuştur Anka. Çocuklar gizemli bir dünyanın kapılarından içeri giriyor. Anka Kuşu'nun öyküsü, çocukları "inanmak" ve "cesaret" kavramlarını sorgulamaya itiyor.



Cesaret kişiyi güçlü kılar mı? Nasıl?



Her zaman çaba göstermek mi gerekir?



Öykü ve animasyonların uyaran olarak kullanıldığı bu bölümde çocuklar bu kavramlar üzerine düşünüyor ve diyalog kuruyor.



6.Hafta: Güzel ve Çirkin



Kız kardeşleri Güzel'e nasıl bir oyun kuruyor?



Güzel'in şatoda yaşadığı duyguları hangi sözcüklerle anlatırsın?



Bir insanı sevmek için o insanın güzel olması mı gerekir? Neden?



Minik filozoflar Güzel ve Çirkin kavramları üzerine düşünüyor. "Düşünmek çocuk oyuncağıdır" Böyle söylüyor Antik Yunan'ın aşk ve zeka tanrıçası Afrodit ve alıyor yerini çocuklar arasında. Bir öykünün uyaran olarak kullanıldığı bu hafta, Afrodit çocuklarla Güzel ve Çirkin kavramlarını sorguluyor.



7.Hafta: Benim Hikayem



Çocuklarla bu hafta öykü tamamlama etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Yaratıcı ve eğlendirici bir etkinlik olan öykü tamamlama aynı zamanda çocukların hayal gücünü geliştirmelerine de olanak sağlıyor. Bu hafta çocuklar, kendi öykülerini kendileri yaratıyor.



8.Hafta: Doğa ve Kirlilik



"Felsefe merakla başlar. Merak, filozofların hissidir" Platon



Çocuklar merak kavramını en yoğun yaşayanlardır. Çocuklarla doğanın ve yaşamın işleyişini anlamaya çalışıyor, doğaya karşı görevlerimizi sorguluyoruz. Birbirinden renkli hikayeler ile, doğanın ritmini yakalamaya çalışıyoruz.



Kuşlar şarkılarını söylerken, gökyüzünün ipek örtüsü altında bol bol diyalog kuruyor, doğa ve kirlilik üzerine tartışıyoruz.



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Nilüfer



Mekan : Aktiffelsefe Bursa



Mekan Adresi : Fethiye Mah. Gazi Sok. No: 14 (FSM Bulvarı Bosch Addax Arası),Nilüfer - Bursa



Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Çocuklar İçin Felsefe Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır