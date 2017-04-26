Çocuklar İçin Ev Yapımı Makarna atölyesi, 27 Nisan'da TheChef4U mutfağında sizlerle...



"Makarna hamuru açıp, sos yapmayı öğrenmek istiyorsanız, thechef4u'daki İtalyan mutfağı atölyesi tam sizin için. Hazırlayacağımız makarna hamuru ile Tagliatelle ve Ravioli yapıyoruz. "



Tagliatelle



Ravioli; domates sos ile



Ücrete Dahil Hizmetler:



Günlük 2 saatlik uygulamalı atölye çalışmasında (20 dk. ara ile birlikte), hazırlayacağınız tariflerde kullanılan tüm malzemeler, tariflerin yer aldığı broşür, tarafımızdan sağlanacaktır. Kursu tamamladığınızda, ders boyunca hazırladığınız tüm lezzetleri yanınızda götürüp, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.



*Kursa katılım için hiçbir tecrübe veya yemek pişirme bilgisi gerekmemektedir.



Süre: 2saat



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : TheChef4U



Mekan Adresi : Nebil Susup Sokak No: 112 /A



Başlangıç Saati : 27.04.2017 10: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 12: 30: 00



Kategori : Çocuklar İçin Ev Yapımı Makarna



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır