Çocuklar İçin "Aşıklar Atışıyor" Etkinliği

Van Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından Çocuk Evlerinde kalan çocuklar için "Aşıklar Atışıyor" etkinliği düzenlendi.



Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, aşıklık geleneğini yaşatan halk ozanları türkülerini seslendirdi.



Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklar da saz çalıp türkü söyleyerek doyasıya eğlendi.



Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada yapan Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Seyfi Seyfi Bozçelik, amaçlarının halk sanatçısı olmak isteyen çocuklara aşıklık geleneğini tanıtmak olduğunu söyledi.



Kentte tarih boyunca süregelen oturma geleneği ve halk ozanlarının türkülerle atışmasının nesilden nesile aktarmanın önemli olduğunu ifade eden Bozçelik, çocuklara yönelik etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.



Çocuklara çiğ köftelerin ikram edildiği etkinliğe, Tuşba Belediye Başkanvekili Necati Yertürk, Çocuk Evleri Müdür Nihat Işık ve kurum çalışanları katıldı.