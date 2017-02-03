Çocuklar İçin Animasyon Filmlerle Duygusal Zeka Atölyesi

Çocuklar için Animasyon Filmlerle Duygusal Zeka Atölyesi, 4 Şubat'ta İstanbul Film Akademi'de!



"Hepimizin duyguları vardır ve bunları hissetmek çok normaldir. İyi ya da kötü duygu yoktur. Tüm duyguların bir anlamı, bir işlevi vardır hayatımızda. Önemli olan bu duygularla ne yaptığımızdır. Biz yetişkinler gibi çocuklar da bu duyguları yaşar, hisseder. Tabii onlar da her zaman iyi duygular hissetmezler. Bazen korkarlar, öfkelenirler, üzülürler, kıskanırlar, sıkılırlar. Fakat bu duygularını nasıl ifade edeceklerini, bu duygularla nasıl başa çıkacaklarını, duygularını nasıl kontrol edeceklerini bilemeyebilirler.



İşte bu atölyede, çocuklarımızın hayatta başarılı ve mutlu olmalarını, kendileriyle ve çevreleriyle iyi ilişkiler kurmalarını sağlayacak olan duygusal zeka becerileri olarak tanımlanan şu özellikleri kazandırmayı amaçlıyoruz:



Duygusal, bilişsel ve davranışsal beceriler:



*Duyguları tanıyıp adlandırmak



*Duyguları ifade etmek



*Duyguların şiddetini değerlendirmek



*Duyguları idare etmek



*Stresi azaltmak



*Duygular ve eylem arasındaki farkı bilmek



*Sorun çözme ve karar verme aşamalarını kullanmak-dürtü kontrolü, hedef belirleme, hareket seçeneklerini tanımlama sonuçları sezinleme



*Diğerlerinin bakış açılarını anlamak



*Davranış normlarını anlamak (kabul edilebilir ve edilemez davranışlar)



*Daha iyi ilişkiler kurabilmek



*Hayata karşı olumlu bir tavır



Peki bunu nasıl yapıyoruz?



Çocukların en sevdiği şeylerle! Bu becerileri animasyon filmler eşliğinde ve oyunlarla kazanıyoruz."



Eğitmen: Uzman Klinik Psikolog Özge Beyazıt



4 hafta



Cumartesi günleri / 2 saat



Saat: 5,6,7 yaş grubu : 11.00-13.00



8-12 yaş grubu : 14.00-16.00