Çocuklar "Hayvan Çiftliği" ile Eğlendi
Alaşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Hayvanlar Çiftliği” adlı tiyatro oyunu çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.
Alaşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Hayvanlar Çiftliği" adlı tiyatro oyunu çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.
Alaşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Hayvanlar Çiftliği" adlı tiyatro oyunu minik seyircileriyle buluştu. Çocuk izleyicileri tarafından yoğun ilgi gören müzikal tiyatro oyununda minikler eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar oyun bitiminde "Hayvanlar Çiftliği"nin maskotları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA