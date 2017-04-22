Çocuklar Hayallerindeki Şehirleri Çizdi
AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hayalinizdeki Şehir" temalı resim atölyesi faaliyetinde 11 ülkeden 120 çocuk hayallerindeki şehri çizdi.
AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından düzenlenen "Hayalinizdeki Şehir" temalı resim atölyesi faaliyetinde 11 ülkeden 120 çocuk hayallerindeki şehri çizdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Esenler Belediyesi ev sahipliğinde Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, çocukların şehir planlaması ve tasarım kararlarında etkin söz sahibi olduğu politikalar geliştirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak hedeflendi.
Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Kolombiya, Kosova, Sudan, Suriye, Şili, Tunus ve Türkiye'den yaklaşık 120 çocuk katıldığı etkinlikte, yaşları 7 ile 15 arasında değişen çocuklar 2 saat süreyle hayallerini kağıda aktardı.
Farklı kültürlerden gelen, farklı dilleri konus¸an c¸ocukların birlikte gerçekleştirdiği etkinlikte, hepsinin ortak hayali "Güvenli, huzurlu, temiz ve barış dolu bir şehir" oldu.
AK Parti Çevre Şehir ve Kültür'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, konuya ilişkin açıklamasında, hayallerindeki şehri çizmesini istedikleri çocukların büyük bir kısmının şehir yerine tek bir ev çizdiğini söyledi.
Çocuklardan resimlerini anlatmalarını istediklerini belirten Karaaslan, "Hayallerindeki şehrin ailesiyle birlikte güven ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri mutlu bir yuva hayali ile başladığını anlattıklarına şahit olduk. Özellikle ülkesinde savaşın, huzursuzluğun ve belirsizliğin hakim olduğu çocukların hayallerinde buluştuğu ortak noktayı görmek bizleri derinden etkiledi. Aynı zamanda, büyük acıların yaşandığı bu coğrafyaya karşı tarihi sorumluluğumuzun önemini de bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.
"Bunun başka bir örneği dünyada yoktur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanın, hele çocuğun konu olduğu yerde biz başka bir ölçü aramayız" sözlerini hatırlatan Karaaslan, "Bu nedenle çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığı ile dünyanın pek çok ülkesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yardım, eğitim ve sağlık faaliyetleri yürütüyoruz. Bu faaliyetler gayrisafi milli hasılaya oranlandığında tüm dünya genelinde Türkiye birinci sıradadır." diye konuştu.
Karaaslan, zulümden kaçan çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan 3 milyon sığınmacıya kapılarını açmasının Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetinin bir başka göstergesi olduğuna dikkati çekti.
"Bunun başka bir örneği dünyada yoktur." diyen Karaaslan, şunları kaydetti:
"Çünkü biz inanıyoruz ki savaşa şahit olan yavrular aslında hepimizin çocukları kadar güvenli, mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşam çevrelerinde yaşamayı hakkediyor. Bu vesile ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor ve bu 23 Nisan'ın tüm dünya çocukları için barışa katkı sunacak çalışmalar açısından yeni bir başlangıç olmasını temenni ediyorum."
AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın da katıldığı atölye etkinliğinde ortaya çıkan çalışmalar, Mayıs ayı içerisinde AK Parti Genel Merkezi'nde sergilenecek.