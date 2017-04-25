Çocuklar, Hayallerindeki Dünya Barışını Resmettiler
Onur Market tarafından ilkokul çocuklarına yönelik düzenlenen ’Hayalindeki Dünya Barışını Çiz’ konulu resim yarışmasının İstanbul etabında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Onur Market tarafından ilkokul çocuklarına yönelik düzenlenen 'Hayalindeki Dünya Barışını Çiz' konulu resim yarışmasının İstanbul etabında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Onur Market tarafından, İstanbul ve Bursa'daki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen 'Hayalindeki Dünya Barışını Çiz' konulu resim yarışmasının İstanbul ayağında dereceye girenlere ödülleri verildi. Sefaköy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törenine Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özen, Özen Grup İcra Kurulu Başkanı Cemal Özen ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.
Törende konuşan Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özen, "Dünyanın pek çok bölgesinde savaşlar ve çatışmalar yaşanıyor. Bunlardan da en çok çocuklar etkileniyor. Hayatını kaybeden, yaralanan ve ailesi parçalanan on binlerce çocuk zor durumda yaşıyor. Dünya barışının sağlanması yönünde herkese önemli görevler düşüyor. Amacımız; çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren barış gönüllüsü olarak yetişmesine katkıda bulunmak. Eğer daha şimdiden dünya barışını resmederlerse ileride savaşlara ve çatışmalara karşı çıkacak, güçleri yettiğince savaş mağdurlarına yardımcı olacaklardır" dedi.
Yarışmayı İstanbul ve Bursa'daki öğrencilere yönelik olarak düzenlediklerini kaydeden Özen, "Yarışmamıza İstanbul'dan ve Bursa'da toplam 3 bine yakın öğrenci başvurdu. Katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyor, jürimizin değerlendirmeleri sonucu ödüle layık görülen öğrencilerimizi de tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Katılımcılara Onur Market'in faaliyetlerinden de bahseden Ekrem Özen, sözlerini şöyle sürdürdü; "Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olan ve Türkiye'nin en büyük 8'inci perakende şirketi durumuna gelen Onur Market, verimlilik, alış veriş deneyimi ve büyüme stratejisi ile perakende sektörünün öncüsü ve sözcüsü olma misyonunu üstlenerek alışverişte 'Onur Sözü' ile İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Bilecik olmak üzere 6 ildeki 154 mağazasında milyonlarca müşterisine hizmet veriyoruz. Hedefimiz; 2023 yılında perakende sektörünün ilk 5 firması arasına girmektir".
Geniş bir katılımla gerçekleşen ve yarışmaya katılan okullardan öğrencilerin de iştirak ettikleri törende konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya da, "Dünya Barışını siz öğrencilerimizin bakış açısıyla görmek bizleri oldukça mutlu etti. Barış kavramı bizler ve özellikle siz yavrularımız açısından çok önemli. Ben böyle bir konuyla öğrencilerimizde farkındalık oluşturan ve eğitime desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Özen Grup'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bir ülkenin gelişiminde kurumsal firmaların büyük önem taşıdığını dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de, "Bir ülke ya da bir ilçe aslında kurumsal firmalarının gücü ile güç kazanabiliyor, ayakta durabiliyor, daha ileriye doğru umutlanabiliyor. İşte Onur Market de öyle bir firma. Ben toplumun farklı kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk projelerine imza atan Onur Market'e teşekkür ediyor, ticari faaliyetlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
İnsana yapılan yatırımın önemine dikkat çeken Küçükçekmece İlçe Müftüsü Mustafa Temel ise, "İnsana yapılan yatırımdan daha kutsal bir yatırım yoktur. Yavrularımız, bizim için dünyadaki tüm maddi zenginlikten değerlidir. Bu vesileyle böyle bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdikleri için Onur Market'i tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Eğitime sağladığı desteklerden ötürü Özen Grup'a teşekkür eden Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da "Biz çocuklarımızın akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki açıdan en iyi şekilde yetişmeleri için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Ancak onların sosyal ve kültürel açıdan gelişmelerine katkı sağlayacak projeler üreten firmalarımıza da ihtiyacımız var. Ben nu noktada eğitime verdikleri destekten ötürü Özen Grup'a teşekkür ediyor, öğrencilerimize de başarılar diliyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ayrı ayrı olmak üzere, birincilere hoverboard, ikincilere tablet, üçüncülere de mp3 çalar ve teşvik ödülü alanlara da boyama seti verildi.
Küçükçekmece, Bakırköy ve Başakşehir ilçelerindeki okullara yönelik gerçekleştirilen yarışmada, 1.-2.-3.-4. sınıf kategorisinde İrem Yıldırım, Fatma Tavukçu, Betül Ceyda Aydın, Sude Ener, 5.-6. sınıf kategorisinde Efe Fahri Bulandı, Almina Arslan, Elif Hangül ve 7.-8. sınıflar kategorisinde Elanur Mevlüde Özgül, Mahmut Emre Mutlu, Semanur Aksoy birinci oldular.
1.-2.-3.-4. sınıf kategorisinde Sarenur Cevizci, Ceylan Dündar, Alperen Durak, 5.ve 6. sınıflar kategorisinde Ekin Özeren, Yağmur Uzun, Merve Su Din, 7.-8. sınıflar kategorisinde de Rukiye Şeval Düzgören, Fatma Tanınmış, Nurdilan Tekdemir ikinciliği paylaştılar.
Onur Market'in 'hayalindeki Dünya Barışını Çiz' konulu resim yarışmasında üçüncülükleri ise, 1.-2.-3.-4. sınıf kategorisinde Elif Çandır, Ayşe Duru Yazıcı, Ecrin Bahar Yaman, 5.ve 6. sınıflar kategorisinde Selen Yazar, Nisan Teoman, Sevgi Cankurt, 7.-8. sınıflar kategorisinde ise İrem Bekdemir, Novran Desouky, Eylül Arman elde ettiler.
Törende ayrıca, ilköğretim okullarının 1.-2.-3.-4. sınıf kategorisinde Ege Doruk Topal, Sezen Keleş, Melih Yağlı; 5.ve 6. sınıflar kategorisinde Nilsu Ünal, Sahranaz Hepkeskin, Rümeysa Karakaya; 7.ve 8. sınıflar kategorisinde de Merve Bozan, Melissa Başaran, Edanur Aksoy teşvik ile ödüllendirildi ve yarışmaya katılan okulların müdürlerine de teşekkür plaketi takdim edildi.
Ayrıca ödül törenine katılan konuklar arasında yapılacak çekilişle de 60 kişiye 100 TL değerinde Onur Alışveriş Çeki hediye edildi. Yapılan açıklamada, Onur Market'in bu sene İstanbul'da üçüncü kez ve Bursa'da ilk defa düzenlemiş olduğu resim yarışmasına katılan tüm resimler katalog haline getirilecek ve dereceye giren öğrencilere ve okullara gönderilecek. - İSTANBUL