Çocuklar Haklarını "Şenlikte" Öğrenecek

KÜBRA AĞAÇYETİŞTİREN - Yenimahalle Belediyesi tarafından, çocuklara hakları konusunda bilgi vermek için 30 Nisan'da "Çocuk Hakları Şenliği" düzenlenecek.



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada 30 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde gerçekleştirecekleri "Çocuk Hakları Şenliği" hakkında bilgi verdi.



Şenlik için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Yaşar, geleceğin en büyük teminatının çocuklar olduğunu ve belediye olarak onlar için birçok önemli projeye imza attıklarını söyledi.



Yaşar, ilçe sınırları içerisindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde belirlenmiş haklar konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, etkinlikte çocukların kendi eserlerini sergileyecekleri eğlenceli bir gün geçireceklerini ifade etti.



"Eğlenceli bir gün hazırlayacağız"



Çocuk haklarına duyarlı bir kamuoyu oluşturarak toplumsal duyarlılığı artıracaklarını belirten Yaşar, şenlikte, düzenledikleri yarışmaya resim ve şiirleriyle katılan 401 çocuktan dereceye girenlere ödül verileceğini de kaydetti.



Her iki dalda da birincilere diz üstü bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet verileceğini söyleyen Fethi Yaşar, "Nisan ayı çocukların bayram ayı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yenimahalle'de coşkuyla kutlandı, kutlanmaya da devam ediyor. Şimdi 30 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Çocuk Hakları Şenliği ile çocuklara hem haklarını öğreteceğiz hem de onlara eğlenceli bir gün hazırlayacağız." diye konuştu.



Tüm dünya ülkelerinde insanlığın çok zor bir sınavdan geçtiğine işaret eden Yaşar, şunları kaydetti:



"Dünya her gün savaşlar, yıkımlar, ölümler, gözyaşlarıyla kararırken, bu dünyada masumiyetini kaybetmeyen tek şey olan çocuklarımız, tutunacak tek dalımız. İnsanoğlu, insanlığını yitirmekte. Hırslarımız, gözümüzü kör ederken arkamızı dönüp neleri görmezden geldiğimize, neleri unuttuğumuza bakmıyoruz. Bu dünyayı çocuklarımız kurtaracak. Onlar bizim geleceğimiz. Ama maalesef bugün birçok ülkede çocuklar, sokaklarda özgürce oynayamıyor. Top peşinde değil de mermilerden, bombalardan kurtulmak, hayatta kalmak için koşuyor. Hayatının baharında binlerce çocuğu, kalleş kurşunlara feda ettik."