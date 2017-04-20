Çocuklar Gülsün Diye Derneği"Nden Eskişehir'e Anaokulu

Şarkıcı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı "Çocuklar Gülsün Diye Derneği", Türkiye genelindeki 37'nci anaokulunu, 22 Nisan'da Eskişehir'de açacağını bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitimi Türkiye çapında yaygınlaştırmak için bugüne kadar pek çok ilde anaokulları açan "Çocuklar Gülsün Diye Derneği", Eskişehir'e de bir anaokulu kazandırdı.



71 Evler Mahallesi'ndeki Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan anaokulu, 2 derslik ve oyun bahçesi olmak üzere 500 metrekarelik bir alana inşa edildi.



Ortalama 100 öğrenciye hizmet verecek anaokulu bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Anaokulunun açılışı, şarkıcı Gülben Ergen'in katılımıyla 22 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da gerçekleşecek.