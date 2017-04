Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu" Eskişehir'de Açıldı

Şarkıcı Gülben Ergen'in kuruculuğunu ve başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye genelindeki 37'nci anaokulunu Eskişehir'de açtı.



Okul öncesi eğitimi Türkiye çapında yaygınlaştırmak için pek çok ilde anaokulları açan Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin 71 Evler Mahallesi'ndeki Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapımı tamamlanan iki derslikli anaokulunun açılışına Eskişehir Valisi Azmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Necmi Özen, Ergen ile davetliler katıldı.



Vali Çelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, geleceğin emanet edileceği çocuklara çok daha uygun ve eşit şartlarda eğitim imkanı tanımanın herkesin görevi olduğunu, bunu üstlenen sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğunu vurguladı.



Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin de çocukların eğitimini önemseyen sivil toplum kuruluşlarından olduğunu ifade eden Çelik, "Kendilerine teşekkür ediyorum. Eskişehir'de açılan Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu kentin okul öncesi eğitime katkı sağlayacaktır. Bu da ülkemizin katma değeri olma anlamını taşıyor." diye konuştu.



Ergen de Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yarın kutlanacağını anımsatarak, şunları belirtti:



"Biz de Çocuklar Gülsün Diye Derneği olarak Eskişehir'in çocuklarına bu anaokulunu armağan ettik. Çocuklarım Atlas, Ares ve Güney de okulun açılışına benimle geldi. Dünyada hiçbir çocuğun birbirinden farkı yoktur ancak çocuklar arasında fırsat eşitsizliği vardır. Dünyada ve Türkiye'de hiçbir çocuğun okul öncesi eğitim almadan çocukluğunu yaşamasını istemiyorum. Her çocuk anaokuluna gitmelidir. Eğitime daha sağlıklı ve öz güvenli şekilde devam etmelidir. 81 ilde 81 anaokulu açmayı planlıyoruz."



Vali Çelik, daha sonra Gülben Ergen, çocukları Atlas, Ares ve Güney ile okulun açılışını gerçekleştirdi.