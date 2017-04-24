Çocuklar Gökyüzünü Renklendirdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinliklere özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterdi.



Düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye eğlenceli etkinlikler düzenlediği için teşekkür ettiler.



Buluşmada bir konuşma yaparak tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Çiftçi, "Çocuklarımızı bu bayramda Cumhuriyet Sosyal Tesislerimizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Çocuklarımız geleceğimizdir. Çocuklarımızın anne ve babasının ile öğretmeninin sözünü dinlemeleri gerekir. Hiç bir ülkede olmayan bayram sadece ülkemizde var. Milletin egemenliğini çocuklara veren bir ülkeyiz. Çocukların sevinci bizim sevincimizdir" diyerek engellilerden oluşan Dama Müzik Grubunun konserini birlikte izledi. Programda insana yapılan yatırımın önemine dikkat çeken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ise anlamlı etkinlikten dolayı Başkan Çiftçi'ye teşekkür etti.



Programda ayrıca Dama Müzik Gurubu etkinliğe renk katarken, buluşma 4 bin kişiye yemek ikramı ile devam etti. - ŞANLIURFA