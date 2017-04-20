Çocuklar Gibi" 23 Nisan'ı Bekliyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı sokağı bayraklar ve posterlerle donatıp 4 yıldır çocuklara özel 23 Nisan kutlaması yapan terzi Salih Yazgan, bu yılki kutlamaları daha büyük bayraklarla komşu sokaklara da yaşatacak.
SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşadığı sokağı bayraklar ve posterlerle donatıp 4 yıldır çocuklara özel 23 Nisan kutlaması yapan terzi Salih Yazgan, bu yılki kutlamaları daha büyük bayraklarla komşu sokaklara da yaşatacak.
Kemeraltı Mahallesi 105. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, sokakta hem evi hem de dükkanı bulunan 62 yaşındaki terzi Salih Yazgan'ın 4 yıl önce başlattığı uygulamayla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokağı Türk bayrağı, Atatürk posteri ve kırmızı beyaz balonlarla süslüyor.
Çocuklar için çeşitli eğlence programlarının da düzenlendiği sokaktaki etkinliğe, terzi Yazgan'ın çabasıyla bu yıl komşu sokaklar da dahil edildi. Mahallede evi ve iş yeri bulunan vatandaşlar, 23 Nisan'a sayılı günler kala Yazgan'ın girişimleriyle sokakları, yüzlerce Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle donattı. Sokağın girişindeki bir binaya ise 6 kişinin yardımıyla dev Türk bayrağı asıldı.
Çocukların kendi elleriyle çizip boyadıkları ve üzerinde "23 Nisan Kutlu Olsun" yazılı bez afiş de sokaktaki yerini aldı. Kutlamalar kapsamında mahalle sakinleri ve gönüllü vatandaşlar, 23 Nisan'da çocuklara ikram etmek üzere evlerinde yiyecekler hazırlayacak. Sokak esnafı ve vatandaşların katkılarıyla çocuklara ikramlıklar ve pamuk şeker alınacak.
"23 Nisan en büyük bayram"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu komşu sokaklara da taşıyan Salih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın en büyük bayram olduğunu, kutlamalara katılan çocukların büyüdüğünü, dolayısıyla sokaklara astıkları bayrakları da bu sene büyüttüklerini söyledi.
Çocuklar için bir şeyler yapmak adına 4 yıl önce başlattığı kutlamaya bir gece yarısı karar verdiğini anlatan Yazgan, "Hanıma 'Kalk' dedim. Hanım 'Başka işin yok mu yat' dedi. 'Ben yatmıyorum, sabahtan başlıyorum' diyerek bu işe başladım." dedi.
Bayrakları hazırlarken torunlarının da kendisine yardımcı olduğunu ve astıkları bayrakları öptüğünü dile getiren Yazgan, "Benden sonra torunlarım devam ettirecek bu güzel geleneği diye inanıyorum." ifadesini kullandı.
"23 Nisan'ı heyecanla bekliyorum"
Çocuklar için çok güzel eğlenceler hazırladıklarını belirten Yazgan, şöyle konuştu:
"Çocuklar gibiyim. 62 yaşındayım ama hep çocuk kalacağım galiba. Bir yıl boyunca 23 Nisan'ı çocuklar gibi heyecanla bekliyorum. Hazırlıklarımıza başladık. Çocuklarımıza en güzel sokağı hazırlıyorum. Her yıl daha iyisini, daha güzelini yapmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça Marmaris'in bütün sokakları böyle olacaktır."
- "Her sokağa lazım"
105. Sokak'ın bakkalı Celal Kaya, Yazgan'ın başlattığı uygulamanın her sokağa lazım olduğunu belirterek, Türkiye'nin her yerinde bayram mutluluğunun yaşanmasını istedi.
Sokak sakinlerinden Eftal Erman da Salih Yazgan'ı tanıyana kadar evini satıp başka yere taşınmayı düşündüğünü anlattı. Erman, "Salih Yazgan'la tanışınca böyle bir komşum olduğu için evimi satmaktan vazgeçtim. Onun komşum olmasından gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Çocuklara 23 Nisan gibi bayramı çocuklara hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra en verimli insan olarak görüyorum." dedi.
"Bayramların özüne uygun davranışlar"
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel de 105. Sokak'ın her yıl gerekli izinleri alarak hazırlandığını ve kendilerinin de seve seve izin verdiklerini söyledi.
Sokaktaki 23 Nisan kutlamasının her geçen yıl geliştiğini ve diğer sokaklara taştığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:
"Bu uygulama bayramların özüne uygun davranışlar. Bu tür bayramları vatandaşın sahiplenmesi, yaşatması önemli. Bu bayramları daha anlamlı kılıyor. Halka yayılan, vatandaşın sahiplendiği, bayram yaptığı bayramlar olmalı. Özellikle çocukların bayramı anlamasına vesile olur sokakların süslenmesi. Çocukların, Atatürk'ün armağan ettiği bayramı doyasıya kutlamaları, bayrak ve vatan sevgisiyle yetişmesi açısından da önemli."