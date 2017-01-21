Çocuklar Geri Dönüşümü Öğreniyor

İzmir'de bir ilke imza atarak 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu kuran Karşıyaka Belediyesi, tesiste öğrencilere yönelik çevre eğitimlerine de başladı. Geri dönüşümün önemine dikkat çekilen eğitimlerle kısa zamanda 500 çocuğa ulaşıldı.



Karşıyaka Belediyesi, geçtiğimiz Eylül ayında faaliyete geçirdiği 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonu ile doğanın korunmasına ve ekonomiye katkı sağlarken; çocuklara da çevre bilinci aşılıyor. Okullardan gelen talep üzerine tesiste konuk edilen öğrenciler; Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar ile bir araya geliyor. Çocuklara tesisteki çalışma alanlarını gezdiren uzmanlar, eğitim salonunda yaptıkları sunumlarda da geri dönüşümün önemini anlatıyor.



500 çocuk katıldı



Doğa sevgisi ve çevre koruma bilincine sahip nesiller yetiştirmek amacıyla verilen eğitimlerde; atık türleri ve doğaya etkileri, tesiste toplanan atıklar, çevrenin korunması için yapılması gerekenler gibi çeşitli başlıklar ele alınıyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 çocuğa eğitim veren Karşıyaka Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, okullardan gelen başvurular doğrultusunda tesisteki eğitim çalışmalarına devam edecek.



"Çevreye duyarlı nesiller"



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Daha yaşanabilir bir dünya için çevremizi korumaya yönelik projeler üretiyor, fiziki yatırımlar yapıyoruz. Bir yandan da eğitim çalışmalarıyla çevre bilincinin geliştirilmesi ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Türkiye'deki sayılı tesislerden biri olan Atık Getirme Merkezi ve Çöp Transfer İstasyonumuz da bu anlamda eğitim üssümüz haline geldi. Bu modern tesiste; çevresine sahip çıkacak, bilinçli ve duyarlı bir neslin temellerini atmak için bilinçlendirme faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - İZMİR