Çocuklar En Çok Küçük Prens Okuyup, Karlar Ülkesi İzliyor

Kültür, sanat ve eğlence perakende satış mağazası D&R, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye'deki çocukların eğlence alışkanlıklarını inceledi. D&R'ın 29 şehirdeki 154 mağazasının verilerine göre çocuklar son bir yılda en çok Küçük Prens kitabını okudu, Karlar Ülkesi filmini izledi ve Harika Kanatlar oyuncakları ile oynadı.



D&R'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kültür, sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'deki çocukların kültür-sanat alışkanlıklarını araştırdı. D&R'ın 29 şehirdeki 154 mağazasının verilerine göre çocuklar son 1 yılda en çok Küçük Prens ve Saftirik Greg'in Günlüğü serisini okudu.



Karlar Ülkesi, Minyon'lar ve Kayıp Balık Dori en çok satan filmler olurken oyuncak kategorisinde Lego zirvede yer aldı. İşte Türkiye'de çocukların eğlence alışkanlıklarına ait ilginç sonuçlar:



Yılın eğlence modası Harika Kanatlar: Yılın en çok satılan eğlence oyuncağı Harika Kanatlar oldu. Stres Çarkı ve modern topaç takip eden oyunlar oldu.



Karlar Ülkesi izliyorlar: Çocuklar için film alışkanlıkları yıllardır değişmiyor. Animasyon filmlerin tamamına ilgi gösteren çocukların bu yılki yıldızı Karlar Ülkesi (Frozen), Minyonlar ve Kayıp Balık Dori oldu.



En çok 3-14 yaş geliyor: D&R mağazalarında yıl içinde en çok 3-14 yaşındaki çocuklar için alışveriş yapılıyor. Çocuklar mağazada kendi oyuncak ve kitaplarını kendisi seçiyor.



En çok Marmara'da satılıyor: Çocuklar için en çok alışveriş Marmara Bölgesi'nde (yüzde 50) yapılıyor. Tüm Türkiye'de alışverişte lider İstanbul, Ankara ve İzmir.



Yeni trend deney ve keşif kitleri: Okul çağındaki çocukların oyuncak modası da teknolojiyle birlikte gelişiyor. Minikler keşif ve bilim setlerine yöneliyor. Çocuklar bilim ve deney setleri, el becerisi aktivite setleri, kimya, mikroskop gibi setlerle oynuyor.



Edebiyat okuyorlar: Çocuk kitapları kategorisinde en çok satış yüzde 39 ile öykü ve hikaye kitaplarında yapılıyor. Son 1 yılın en çok satanları zirvesinde ise Küçük Prens ve Saftirik Greg'in Günlüğü serisi bulunuyor.



Satışların yüzde 20'si çocuklara: D&R'ın yıl içinde yaptığı toplam satışın yüzde 20'si çocuklara yönelik.



En sevdikleri figür Minişler: Çocukların en çok sevdiği figür oyuncaklar Minişler, Shopkins (cicibici), Hot Wheels ve My Little Pony oldu.



Lego ve akıl oyunları oynuyorlar: Çocukların en sevdiği oyuncaklar listesinde Lego ve akıl oyunları bulunuyor. - İstanbul