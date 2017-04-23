Çocuklar Doktor Oldu Doktorları Muayene Etti

Elazığ'da 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar, kısa süreliğine de olsa doktorluk yaptı.



23 Nisan Ulusal ve Egemenli Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında özel bir anaokulu öğrencileri, Medical Park Elazığ Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette hastanenin çocuk bölümünü gezen çocuklar, günün anlamına binaen kısa süreliğine doktor olarak, doktorları muayene etti. Çocuklar daha sonra doktorlar tarafından sağlık taramasından geçirildi. Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten eşliğinde hastaneyi gezen çocuklar, aynı zamanda bir günlüğüne hastane yöneticiliği de yaptı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede çocukları misafir ettiklerini belirten Hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, "Hastanemize gelen çocuklar doktor oldu ve çocuk doktorlarımızda hasta oldular. Hastanemizde bizleri ziyaret eden çocuklarımıza hekimlik mesleğini anlatmaya çalıştık. Çocuklarımızı aynı zamanda hastane yönetiminin koltuklarına oturttuk. Çocuklar istek ve dileklerini bizlere iletti" diye kaydetti.



Çocuk Doktoru Salih Necmi Necmioğlu ise, "23 Nisan Çocuk bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar hastanemizi ziyaret etti. Hastanemize gelen çocuklar hem muayene oldu, hem de geleceğimizin doktorları nasıl muayene yapıldığını gördü. Çocuklarımız muayene masasına geçip bizi muayene etti. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımızla 23 Nisan dolayısıyla güzel bir gün geçirdik" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ