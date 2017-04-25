Çocuklar Dişçi Korkusunu "Şirinler Köyü"Nde Yenecek

Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde açılan "Şirinler Köyü Kliniği"nde 0-14 yaş grubundaki çocuklar, dişçi korkusu yaşamadan tedavi olacak.



Merkezin Pedodonti Kliniği, çocuklar için çizgi film kahramanı "Şirinler"in yaşadığı köyden esinlenerek tasarlandı. Büyük bir oyun alanının yer aldığı "Şirinler Köyü Kliniği"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.



Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Öner Odabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklar için çok güzel bir mekanın hizmete girdiğini söyledi.



Ailelerin, merkez sayesinde çocuklarını, diş hekimine gelmeleri için daha kolay ikna edebileceğini belirten Odabaş, "Artık anne babalar 'Diş hekimine gidiyoruz' dedikleri zaman çocuklar, itiraz etmeden, oyun alanına gelir gibi gelecekler. Hekimlerimiz de bu konuda tecrübeliler, çocuklarımızı incitmeden tedavilerini yapıyorlar. Böyle bir ortam, çocuklar için çok cazip oldu." diye konuştu.



Sağlık Bakanlığınca okullarda ağız ve diş sağlığı taramaları yapıldığına işaret eden Odabaş, bunun çocuklara ağız ve diş sağlığı bilincinin kazandırılması açısından önemli bir uygulama olduğunu kaydetti.



"2 yaşından itibaren diş fırçasıyla tanışmalılar"



Merkezin Başhekimi Fatih Kiremitci de 0-14 yaş hasta grubuna, 8 diş hekimi ve 4 yardımcı personelle hizmet verileceğini söyledi.



"Şirinler Köyü Kliniği"nde 35-40 kişilik oyun alanının bulunduğunu belirten Kiremitci, hastaneye aylık ortalama 2 bin 300 çocuğun tedavi için başvurduğunu, 3 bin 50 civarında da poliklinik hizmeti verildiğini bildirdi.



Kiremitci, klinikle çocukların hekim korkusundan kurtulduğunu anlatarak, "Diş sağlığına çok erken yaşlardan itibaren önem vermek gerekiyor. Çocuklarımız ağız sağlığına, önce aileleriyle evde başlamalı. Bu işlem daha sonra kreşler ve ilkokulda uygulanmalı. Çocuklar 2 yaşından itibaren diş fırçasıyla tanışmalı, daha sonra da düzenli kontrolleri sağlanmalıdır." dedi.



Açılışa, Kaymakam Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de katıldı.