Çocuklar Dişçi Koltuğunda Çizgi Film Izliyor - Tekirdağ

Tekirdağ Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesindeki pedodonti servisinde muayene koltuğunda çocuklara diş hekimi korkusunu azaltması için çizgi film izlettiriliyor.



Hastane yönetiminin başlattığı uygulama ile çocuk hastalar için duvarlarında çizgi film karakterlerinin resimlerinin yer aldığı pedodonti kliniklerinde, aynı zamanda muayene koltuklarına yerleştirilen ekranlarda çeşitli çizgi film gösteriliyor.



Diş hekimi korkusuyla hastaneye gelen çocuklar, tedavi boyunca izledikleri çizgi filmlerdeki karakterlerin ilginç maceraları arasında korkularını unutarak, tedavinin nasıl bittiğini bile anlamıyor.



Hastane Başhekimi Halim Doğrusöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneye iki pedodonti kliniği açtıklarını söyledi.



Bu kliniklerinde çocuk hastaların tedavi edildiğini ve kliniklerin iç dizaynının çocuklara özel olarak tasarlandığını ifade eden Doğrusöz, "Çocuk hastaların konsantre olmaları ve bilinç altında ki korkuları yenmek için onlara kendilerinin alışık olduğu bir düzeni uyguladık. Kliniklerde ünitelerin üzerine aktüel çizgi filmlerin kesintisiz gösterildiği bir düzenek hazırladık." dedi.



Muayene koltuğuna yerleştirilen ekran sayesinde çocukların tedavi sırasında çizgi film izleyebildiklerini ve bu durumun çocukları rahatlattığını ifade eden Doğrusöz, "Bu uygulama çocukların konsantresini yükseltmekte, dikkatini dağıtmakta ve tedavi hizmetinin kalitesini artırmaktadır. Tedavi süresini de kısaltmaktadır." diye konuştu.



Çizgi film işi kolaylaştırıyor



Diş hekimi Mine Yinanç da, korkuları nedeniyle çocukların diş tedavisinin yetişkinlere göre daha zor olduğunu söyledi.



Çizgi film izlerken çocukların korkusunu unuttuklarını ve tedavinin kolaylaştığını anlatan Yinanç şunları kaydetti:



"Çocuklar çevresindekilerin anlattıklarını hayal güçlerinde çok fazla büyütüyorlar. Bunun üstesinden gelebilmenin yolu da çocuğun ilgisini dağıtmak üzerinden geçiyor. Hasta ile konuşup onu yatıştırıp ne yapacağımızı anlattıktan sonra çizgi filmi de açtıktan sonra çocuk kendini çizgi filme odaklıyor ve biz de rahat çalışıyoruz.



Çizgi filmin bize en büyük faydası, çocuğun ilgisini başka bir alana kaydırması ile çocuk korkusunu yeniyor ve ağzını açıyor. Çizgi film sayesinde kimi zaman büyük hastalardan bile rahat çalıştığımız oluyor."