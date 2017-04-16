Çocuklar da Sandık Başında

İZMİR'de seçmenlerin kimi köpeğiyle sandık başına giderken çocukların anne babalarıyla birlikte zarfı sandığa atmaları dikkat çekti. İkiz torunlarıyla sandığa giden de vardı, sandık başında scooter'ıyla poz veren çocuklar da.



İzmir'de referandum için 8 bin 502 sandık kuruldu, bu sandıklarda 3 milyon 174 bin 549 seçmenin oy vermesi bekleniyor. Oy verme işleminin sıkıntısız sürdüğü kentte sandık başlarında ilginç görüntüler oluştu. Tekerlekli sandalye ile oy vermeşe gelen polisler yardım etti. Çocukların anne ve babalarıyla birlikte zarfı sandığa atmaları dikkat çekti. Atatürk Lisesi'nde oy veren Kamuran Beğen'in yanında ikiz torunları Esma ve Esra da vardı. Annesi Özge Levi ile sandık başına giden Ada Özge, zarfı sandığa atarken scooter ile poz verdi.



- İzmir