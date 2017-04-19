Çocuklar, Çocuk Esirgeme Kurumu İçin Yarıştı
TRT'nin "Altın Petek" adlı bilgi yarışmasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programında çocuklar yarıştı.
TRT'nin "Altın Petek" adlı bilgi yarışmasının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programında çocuklar yarıştı.
Eyüp'teki Işıklar Film Stüdyolarında gerçekleştirilen çekimlere dizilerde oyunculuk yapan çocuklar katıldı. Engin Hepileri'nin sunduğu yarışma programına katılan çocuk oyuncular, hazırlanan özel soruları cevapladı.
Kazanılacak para ödülü Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacak.